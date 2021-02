Os melhores ataques para Dialga no Pokémon Go

Pokémon Go permite que os jogadores testem suas espécies Pokémon favoritas contra outros jogadores e e contra a IA.

Pokémon possuem um conjunto de ataques exclusivos que podem ser usados ​​no jogo para causar danos aos inimigos. Na batalha, cada Pokémon tem acesso a dois ataques: um ataque rápido e um ataque carregado. Ataques rápidos continuarão a destruir o oponente durante a batalha, enquanto o ataque carregado, como o nome sugere, poderá ser usado após cada carga ter sido recarregada.

Neste artigo, analisaremos o melhor conjunto de ataques para o lendário Pokémon Dialga, da quarta geração.

Como um dos Pokémon mais fortes do jogo, Dialga possui os tipos Aço e Dragão. A maior parte do poder de Dialga como um atacante vem de seus atributos base, que são centrados em torno das estatísticas de ataque, embora ainda apresente boas resistências.

Dialga tem acesso a uma variedade de movimentos diferentes, mas alguns deles são mais eficazes do que outros. Usando diferentes tipos de TMs, os jogadores podem otimizar o moveset de Dialga para atender às suas necessidades.

Aqui estão os melhores ataques para usar com Dialga no Pokémon Go.

Os melhores ataques para Dialga em Pokémon Go

Imagem via Niantic

Com a gama de movimentos à sua disposição, Dialga tem algumas combinações diferentes que oferecem benefícios significativamente diferentes em situações de combate.

O maior dano disponível para qualquer uma das combinações de ataque de Dialga vem do conjunto do Ataque Rápido Garra de Metal com o Ataque Carregado Meteoro do Dragão, de acordo com os testes do Pokémon Go Hub. Esta combinação pode causar até 18,58 de dano por segundo, resultando em 915,33 de dano total.

Por ser um Pokémon de tipo duplo, existem várias alternativas que podem ser benéficas, dependendo da partida. Se o Pokémon inimigo for vulnerável a ataques de dragão, pode ser uma boa ideia pegar um combinação de ataques do tipo Dragão. Isso significaria pegar o Ataque Rápido Sopro do Dragão e o Ataque Carregado Meteoro do Dragão. Junto com esses movimentos, Dialga causará 18,05 de dano por segundo, 889,62 no total.

Quanto ao outro tipo de ataque de Dialga, você também pode pegar um ataques de Aço se a partida exigir. Esta combinação tem uma produção de dano significativamente menor, mas se o inimigo for vulnerável à Aço, ainda pode ser útil. Para o Ataque Rápido você pegará Garra de Metal e para o Ataque Carregado, Cabeça de Ferro. Juntos, eles causarão 16,92 de dano por segundo e 883,60 de dano total no total.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 31 de janeiro.