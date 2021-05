Os maiores segredos e referências em New Pokémon Snap

O New Pokémon Snap foi lançado e os jogadores estão descobrindo rapidamente que os desenvolvedores se mantiveram fiéis ao jogo original, escondendo muitos segredos e referências diferentes na nova região de Lental.

Esses segredos vão desde referências bacanas ao Pokémon Snap original até encontros raros que você não pode ter até atingir um requisito mínimo definido pelo jogo.

Se não quiser estragar a surpresa, você deve tentar encontrar esses momentos durante o jogo antes de consultar os guias. Mas se você quiser ver algumas das revelações maiores, aqui estão alguns dos segredos legais que você pode encontrar em New Pokémon Snap.

O Snap original retorna

Este é provavelmente a “referência” mais fraca do jogo, já que muitos fãs estavam esperando por ele e até viram um pouco do personagem em um trailer de revelação. Mas sim, Todd Snap aparece no jogo.

Você nem mesmo terá que ir à caça de Todd, já que ele aparece naturalmente como parte da progressão da história do jogo. Ele envelheceu desde o Pokémon Snap original e uma breve aparição na série de anime Pokémon, e passa algum tempo conversando com o jogador sobre “os bons velhos tempos”.

O fundo conta uma história

Conforme descoberto por vários jogadores no Twitter, algumas das imagens de fundo emolduradas por um dos personagens do jogo, Rita, podem parecer um pouco fora do lugar.

Em uma tela de carregamento, elas são mencionadas como tendo sido tiradas por Rita, mas que não “parecem ser fotos de Lental”. Nenhum local específico é fornecido, mas graças a algumas investigações, os fãs perceberam que as fotos são tiradas do mais novo filme de Pokémon, Secrets of the Jungle.

Case closed



Rita is just a big fan of the movie coco lol https://t.co/0pVtrsymq3 — TAHK0 ☕️ (@TAHK0) May 1, 2021

Como o jogo ainda é novo, pode haver mais referências ao filme ou a outras propriedades do Pokémon que ninguém encontrou ainda.

Surpresas Lendárias

Quase todos os níveis têm Pokémon Lendários que aparecerão se você atender a determinados requisitos.

Na maioria das vezes, você precisa ter pelo menos o Nível Dois de Pesquisa e realizar certas ações na ordem adequada para fazer com que as espécies mais raras surjam. Isso inclui um Lugia adormecido, um Mew que adora música e um Ho-Oh que só aparecerá se você tirar uma foto no início do curso.

Mas alguns, como Suicune e Jirachi, nem aparecerão, a menos que você tenha terminado o jogo e repetido seus cursos. Apenas certifique-se de que você está pronto para lançar Illumina Orbs em qualquer coisa que se mova quando você estiver em busca daquelas fotos lendárias.

Exclusivos do Pós-jogo

Depois de terminar o jogo, existem várias opções para voltar e explorar os níveis novamente.

No início, o modo Burst será desbloqueado, o que permitirá que sua câmera tire várias fotos no tempo que teria feito anteriormente apenas uma única foto. As configurações podem até mesmo ser alteradas para definir o número de fotos que você deseja tirar de uma vez. Isso deve dar a você uma chance melhor de obter as fotos exatas que deseja ao interagir com Pokémon na natureza.

As pontuações do curso também serão desbloqueadas, o que dá a você uma classificação adicional com base em quanto de uma área você terminou de explorar durante uma corrida. Portanto, se você deseja controlar 100% do jogo ou apenas garantir que está explorando todos os cantos e recantos, este é um recurso divertido.

Certos cursos também terão pequenas diferenças quando você terminar o jogo, então certifique-se de estar atento a qualquer coisa que possa parecer nova ou fora do lugar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de maio.