Os jogadores ainda podem comprar a pesquisa de Hoopa no Pokémon Go durante o evento final da Temporada de Travessura

O Pokémon Mítico Hoopa foi responsável por muitos dos eventos e interações em andamento no Pokémon Go, por isso a atual temporada de conteúdo é chamada de Temporada de Travessura.

Como parte da onda travessuras de novos conteúdos, a Niantic apresentou uma nova Pesquisa Especial que está sendo executada ao longo da temporada, Travessura incompreendida.

A Pesquisa Especial Travessura incompreendida já permitiu que os jogadores encontrassem Hoopa ajudando o Professor Willow em sua investigação sobre as misteriosas anomalias que cercam o Pokémon Mítico, como sua habilidade de usar seus anéis para uma variedade de propósitos. A pesquisa em si é bem longa e agora também tem um limite de tempo.

Para começar o mês, a Niantic confirmou que haveria um “evento épico” para encerrar a Temporada de Travessuras de 26 a 29 de novembro e incluiria uma nova história de Pesquisa Especial disponível para aqueles que já concluíram a Pesquisa Especial de Travessura incompreendida. Não temos muitos detalhes por agora, mas sabemos que o evento contará com Hoopa, e muito provavelmente tem algo a ver com Hoopa Liberto e com a obtenção da variante desencadeada do Pokémon.

Esta nova história de Pesquisa Especial não estará disponível apenas para aqueles que completarem a história da Pesquisa Especial Travessura incompreendida a tempo.

Qualquer jogador que não consiga completar a história da Pesquisa Especial Travessura incompreendida até 26 de novembro ainda poderá participar da Pesquisa Especial do novo evento comprando um ingresso para a história da Pesquisa Especial na loja do jogo. Este é um método que a Niantic usou várias vezes no passado para permitir que mais usuários com tempo limitado para jogar Pokémon Go entrem em ação.

Mais detalhes sobre este evento de final de temporada, sua Pesquisa Especial e que tipo de travessuras Hoopa aprontará antes de 1º de dezembro serão revelados nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 04 de novembro.