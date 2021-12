Muitas das espécies lendárias de Pokémon Go compartilham o tipo Aço. Geralmente, os Pokémon do tipo Aço possuem um tipo duplo que fornece acesso a uma variedade de ataques, tornando-os ferramentas poderosas para a batalha.

Um fator importante nas batalhas em Pokémon Go é o tipo. No jogo, existem 18 tipos diferentes de Pokémon, e cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos. A combinação é crucial para suas chances de sucesso, portanto, certifique-se de escolher as espécies de Pokémon adequadas antes de entrar em uma batalha.

Pokémon do tipo Aço geralmente são fortes contra os tipos Fada, Gelo e Pedra, mas também são fracos contra ataques do tipo Lutador, Fogo e Terrestre.

Dada a grande variedade de espécies disponíveis no jogo, pode ser difícil decidir quais Pokémon do tipo Aço são os melhores para sua equipe.

Aqui estão os melhores Pokémon do tipo Aço no Pokémon Go.

Os 5 melhores Pokémon do tipo Aço no Pokémon Go

Imagem via Niantic

Metagross

Imagem da The Pokémon Company

De todos os Pokémon do tipo Aço no jogo, Metagross é de longe o mais poderoso. Ostentando um tipo duplo de Aço e Psíquico, ele tem acesso a uma variedade de ataques que podem se adequar a uma variedade de situações de combate.

Metagross tem uma alta quantidade de ataque, bem como uma defesa impressionante. Isso permite que o Pokémon permaneça na luta por mais tempo e, portanto, cause mais danos do que a maioria dos outros Pokémon.

Os melhores ataques a escolher para o Metagross são os do tipo Aço. Combinar o ataque rápido Soco Projétil com o ataque carregado Legado, Meteoro Esmagador resulta em danos massivos que podem derrubar a maioria dos inimigos. Se você precisa de um ataque do tipo Psíquico para um combate específico, você sempre pode substituir Soco Projétil por Cabeçada Zen e receber resultados semelhantes.

Metagross é um dos Pokémon do jogo que também aparece na forma Sombrosa. Essa forma diferente para o Pokémon permite uma quantidade de dano ainda maior, capaz de causar mais de 1.100 de dano durante uma batalha.

Independentemente de você ter acesso à forma Sombrosa, Metagross é facilmente um dos melhores Pokémon do jogo com o tipo Aço e é o complemento perfeito para sua equipe.

Jirachi

Imagem da The Pokémon Company

Se você está atrás de um Pokémon perfeito como defensor, Jirachi é o certo para você. O Pokémon Lendário de terceira geração possui uma estatísticas bem completas com ênfase no PS.

Muito parecido com Metagross, Jirachi possui os tipos Aço e Psíquico, fornecendo resistências a movimentos do tipo Venenoso e Psíquico.

Jirachi não é um Pokémon que entra em uma batalha e elimina rapidamente seus oponentes. Em vez disso, Jirachi irá lentamente desgastar seu inimigo enquanto permanece no campo de batalha por um longo período de tempo. A melhor preparação para o Pokémon é usar o ataque rápido Confusão combinado com o ataque carregado do tipo Aço, Desejo Cruel. Jirachi também tem acesso a ataques elétricos e fada, mas a menos que você esteja em uma luta específica, eles não serão muito benéficos para o kit de Jirachi.

Pokémon lendários têm limitações no Pokémon Go e são inutilizáveis ​​em algumas batalhas. Mas se Jirachi pode ser usado, é um excelente Pokémon do tipo Aço.

Dialga

Imagem da The Pokémon Company

Dialga é o atacante do tipo Aço perfeito em Pokémon Go. Com incríveis 275 de ataque, este Pokémon Lendário pode facilmente derrubar inimigos vulneráveis ​​usando uma combinação de seus ataques do tipo Aço e Dragão.

Ao selecionar a combinação de ataques correta, o ataque carregado Meteoro do Dragão precisa estar presente. Este ataque possui a maior quantidade de dano de qualquer um dos movimentos de Dialga, e quando combinado com Garra de Metal fornece a melhor quantidade de dano geral.

O melhor uso para Dialga é contra Pokémon do tipo Planta ou Venenoso. Nestes confrontos, dada a sua alta quantidade de dano e resistências a esses tipos, Dialga irá eliminar o inimigo de forma rápida e eficiente.

Lucario

Imagem da The Pokémon Company

Lucario é um atacante, ostentando os tipos Lutador e Aço. Lucario tem resistência a ataques do tipo Inseto, Venenoso e Pedra, tornando-os os confrontos ideais para o Pokémon.

Existem duas combinações de ataques diferentes que produzem resultados semelhantes. Em primeiro lugar, você pode usar o ataque rápido Soco Projétil junto com o ataque carregado Aura Esférica, garantindo ofensiva dos tipos Aço e Lutador. Como alternativa, você pode optar por uma ofensiva totalmente do tipo Lutador substituindo Soco Projétil por Contra-atacar. A escolha entre esses dois pares acabará por se resumir ao acesso aos MTs e ao confronto específico em que Lucario entrará.

Existem alguns tipos que Lucario deve evitar devido à sua falta de resistência: Lutador, Fogo e oponentes do tipo Terrestre. Fora eles, Lucario possui um ataque poderoso com uma gama de resistências adequadas.

Empoleon

Imagem da The Pokémon Company

Empoleon ostenta os tipos Água e Aço, fornecendo acesso a uma variedade de habilidades poderosas. Este Pokémon é outra opção completa com ótimas estatísticas de ataque, mas também durabilidade adequada.

Dependendo da partida, os jogadores podem optar por ajustar a combinação de ataques de Empoleon, mas você sempre vai querer usar o ataque carregado Legado Hidro Canhão, já que é de longe o ataque mais poderoso disponível. A combinação mais poderosa é com o ataque rápido Garra de Metal. Se o inimigo for vulnerável a ataques do tipo Água, no entanto, escolher Cachoeira é melhor.

Empoleon funciona muito bem contra Pokémon de Gelo, Venenoso e Aço graças às suas resistências. Onde Empoleon tem dificuldade, entretanto, é contra oponentes Elétricos e do tipo Lutador. Embora essas lutas ainda possam ser vencidas, evitá-las sempre que possível é o melhor plano de ação.

Como uma das opções disponíveis nesta lista, Empoleon pode ser o Pokémon do tipo Aço perfeito para adicionar ao seu time devido ao seu kit completo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de março.