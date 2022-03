Oricorio pode ser brilhante em Pokémon Go?

O evento Festival das Cores do Pokémon Go está se tornando global para sua iteração de 2022 e, com ele, o Pokémon Dançarino Oricorio faz sua estreia no jogo.

Oricorio é um Pokémon único, pois possui múltiplas formas baseadas em diferentes estilos de dança e movimento. Cada um dos estilos muda a aparência e o tipo do Pokémon para coincidir com seu novo visual.

Em Pokémon Go, cada um dos quatro estilos de Oricorio é bloqueado por região para uma determinada parte do mundo, o que significa que os jogadores só poderão obter um até que possam trocar com outro jogador, acessar os outros através de um evento ou da mecânica de mudança de forma se for aplicado a Oricorio.

Oricorio Estilo Flamenco : aparecerão na Europa, Oriente Médio e África

: aparecerão na Europa, Oriente Médio e África Oricorio Estilo Animado : aparecerão nas Américas

: aparecerão nas Américas Oricorio Estilo Pa’u : aparecerão em ilhas da África, Ásia, Pacífico e Caribe

: aparecerão em ilhas da África, Ásia, Pacífico e Caribe Oricorio Estilo Sensu: aparecerão na região Ásia-Pacífico

E, para os jogadores que desejam capturar uma ou todas as variantes de estilo de Oricorio, todas elas estão disponíveis desde o início em suas regiões específicas. Oricorio como um todo não está disponível para encontrar como Brilhante, no entanto.

A Niantic raramente disponibiliza um Pokémon com sua variante Brilhante quando ele se torna disponível no Pokémon Go, salvo algumas exceções. Isso provavelmente mudará em um evento futuro em que os jogadores tenham acesso a vários Estilos de Oricorio de uma só vez, mas até então, não temos Brilhantes e só o de nossas regiões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de março.