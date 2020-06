Onde encontrar Zorua no DLC Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Zorua é um dos Pokémon mais esquivos de Pokémon Sword & Shield: The Isle of Armor.

É difícil de encontrar um deles, mas, caso queira um no seu time ou só queira completar a Pokédex, vai ter que fazer isso em algum momento.

Zorua só pode ser encontrado em um lugar: o bosque localizado bem no centro da Isle of Armor. Ele também só pode ser encontrado quando o tempo estiver com Neblina.

Às vezes, você pode encontrar algum Zorua andando por certas áreas do mapa, em raras aparições, mas é muito difícil que aconteça dessa forma.

Em vez de tentar capturar por esse método, você também pode trocar um Zorua no Pokémon Home ou com amigos. Se não tiver essa opção, porém, é o melhor que se pode fazer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 17 de junho.