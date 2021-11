Onde encontrar Old Rod, Good Rod e Super Rod em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

A pesca é um elemento essencial dos jogos da série principal de Pokémon, servindo para encontrar certos Pokémon em áreas diferentes — mais especificamente, os do tipo Água que podem não aparecer por outros métodos.

A mecânica em si mudou ao longo dos anos, mas, na essência, a pesca de Pokémon se resume a ter algum tipo de vara de pesca e usá-la para encontrar Pokémon na água da região que você estiver explorando.

Em Brilliant Diamond e Shining Pearl, mais uma vez, os jogadores têm acesso a três varas de pesca (Fishing Rods) ao longo de sua aventura em Sinnoh: Old Rod, Good Rod e Super Rod.

Todas elas funcionam exatamente da mesma forma, mas as varas de qualidade mais alta conseguem trazer Pokémon mais raros e mais poderosos, a depender de onde você as usar. Por exemplo, a Old Rod geralmente é conhecida por permitir que os jogadores encontrem Magikarp e, ocasionalmente, Pokémon como Tentacool ou Goldeen, enquanto a Super Rod dá acesso a Gyarados e Poliwhirl.

Você pode conseguir todas as varas diferentes de graça falando com personagens não-jogáveis do mundo aberto, mas só a Old Rod e a Good Rod podem ser obtidas durante a campanha de Brilliant Diamond e Shining Pearl.

O Old Rod fica localizada logo a oeste de Jubilife City em uma das estações que conectam as rotas. Lá, haverá um pescador com quem você pode conseguir a Old Rod, que permite pescar Magikarp… e é basicamente isso.

Seu objetivo como aspirante a pescador deve ser encontrar a Good Rod, localizada a leste de Hearthome City. Outro personagem não-jogável deve estar no seu caminho ao sair da cidade e entrar na Route 209.

A Good Rod abre mais opções, permitindo que você encontre Pokémon do tipo Água mais fortes, como Remoraid. No entanto, as opções com esse método ainda deixam a desejar. Pode ser mais vantajoso simplesmente surfar.

Não é possível conseguir a Super Rod até partes bem mais avançadas do jogo. Será preciso ir até o Battle Resort depois de obter o título de Champion of Sinnoh e a National Pokédex, depois falar com o pescador na entrada da Route 225.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de novembro.