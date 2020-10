Onde encontrar o Electirizer e o Magmarizer na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

Com todos os Pokémon adicionados à Sword & Shield pela primeira vez na expansão The Crown Tundra, vários itens também foram adicionados para ajudar os jogadores a completar seu Pokédex.

Dois dos itens mais importantes são o Electirizer e Magmarizer, que são usados ​​para evoluir Electabuzz e Magmar em suas formas finais, Electivire e Magmortar, respectivamente.

Você não precisará procurar muito por nenhum dos itens. Eles estão prontamente disponíveis no mundo superior, sem RNG envolvido. Simplesmente embarque na tundra e você conseguirá agarrar os dois com relativa rapidez.

O Electirizer é o mais fácil de encontrar dos dois. Ele está ao lado de uma árvore em Giant’s Bed pela encosta que leva ao Old Cemetary. A maneira mais rápida de localizá-lo é subir a mesma encosta e olhar para a esquerda ao ver a mudança de localização.

Já o Magmarizer está localizado no Tunnel to the Top, uma das áreas mais ao norte de todo o mapa. É um labirinto lá, mas se você passar pelos túneis ventosos o suficiente, você acabará conseguindo um junto com vários outros itens úteis escondidos dentro dele.

Ao contrário das gerações anteriores, você não precisa depender exclusivamente desses itens para obter as duas potências, uma vez que ambas podem aparecer em Max Raid Battles e como encontros especiais do mundo superior ao redor da tundra. Eles ainda são encontros de baixa porcentagem, mas ainda podem ser mais rápidos do que encontrar os dois itens, capturando ou treinando Electabuzz e Magmar, e então trocando-os com um amigo para acionar as evoluções.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de outubro.