Onde encontrar Cherubi e Cherrim em Pokémon Legends: Arceus para a missão To Bloom or not to Bloom

Em todo jogo da série, existem alguns Pokémon que só podem ser encontrados com mecânicas especiais. Os fãs podem ficar perdidos olhando para o mapa e não conseguindo encontrá-los. Em Pokémon Legends: Arceus, essas mecânicas se destacam ainda mais, pois é preciso completar páginas da Pokéagenda para avançar no jogo.

Na missão To Bloom or not to Bloom, você vai precisar investigar os Pokémon Cherubi e Cherrim, tentando explicar a mudança que Cherrim causa ao tempo para Kichi no Agriculture Corps.

Essa missão pede que você capture um Cherrim, seja capturando direto ou evoluindo um Cherubi. Você deve levar até Kichi a sua Pokéagenda mostrando Cherrim, e será preciso capturar vários deles e usar um em batalha para concluir a solicitação.

Como resolver a missão To Bloom or not to Bloom

Você pode encontrar Cherubi e Cherrim em vários locais de Hisui, mas eles só aparecem quando você interage com as árvores que balançam. Isso significa que as chances de encontrá-los são aleatórias e dependem completamente da sorte. Confira os lugares onde você pode encontrar as duas Plantas.

Obsidian Fieldlands The Heartwood

Crimson Mirelands Gapejaw Bog

Coronet Highlands Lonely Spring, Fabled Spring e Primeval Grotto



Como os dois são Pokémon raros, você precisa ter sorte para encontrar ao menos um deles. Você pode manipular parcialmente as chances de encontrá-los se sair e voltar para as áreas, no entanto, pois assim é possível garantir que algumas das árvores estarão balançando.

Cherubi obviamente vai aparecer mais que Cherrim, então provavelmente será mais fácil concluir a missão se você simplesmente levar seu Cherubi ao nível 25 e evoluir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de janeiro.