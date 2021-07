O sucesso na selva define o meta atual do Pokémon UNITE

A série Pokémon deu um grande passo em uma direção completamente nova com Pokémon UNITE, a primeira aventura da franquia no gênero MOBA ao lado de nomes como League of Legends e Dota 2. O jogo está disponível há pouco tempo, embora entre o elenco de rostos conhecidos estejam Pokémon com força excepcional em Unite Battles e aqueles que tem dificuldade para serem eficazes.

Embora não haja Pokémon definitivamente ruins no meta atual, a diferença entre um Pokémon que pode carregar jogos sozinho e aqueles que não podem é aparente. O meta atual em UNITE ainda não pode ser concreto, embora o poder de certos Pokémon que florescem no papel da selva, que envolve limpar acampamentos de Pokémon selvagens no caminho central e ajudar aliados em ambas as rotas, não passou despercebido.

Como em outros MOBAs, os jogadores que usam a selva do jogo têm a importante tarefa de estar atentos às situações em todo o mapa o tempo todo. Com o poder de Held Itens de nível alto, no entanto, isso se torna um problema, já que os caçadores de selva estarão limpando os acampamentos tão rapidamente que serão forçados a ir de uma rota a outra para continuar sendo relevantes. Ainda assim, Held Itens no nível máximo não são os principais fatores determinantes do meta atual centrado na selva. Essa honra pertence ao Pokémon Zeraora e Gengar.

Tanto o Pokémon mítico Zeraora quanto o popular Gengar do tipo Fantasma são classificados como Speedsters, o que significa que eles prosperam em sua capacidade de se mover livremente pelo mapa. Ambos preferem a selva a qualquer uma das rotas devido ao acesso aos avanços, permitindo que eles entrem e saiam das rotas para ajudar seus aliados com facilidade. Mas o que coloca esses dois Pokémon no topo do meta atual é sua capacidade de causar grandes danos em pouco tempo, uma característica incomum para Pokémon classificados como Speedsters.

O Discharge de Zeraora causa danos espantosos aos oponentes que ficam presos ao seu alcance, mesmo que Zeraora não tenha itens poderosos. Quando combinado com sua habilidade Volt Absorb, que permite causar dano adicional aos oponentes, esse movimento sozinho pode esgotar completamente a vida de um Pokémon que está com HP total.

E graças ao Unite Move do Zeraora, ele tem acesso a duas formas de acertar um tiro nos oponentes com o clique de um botão. Diferente da maioria dos Unite Moves, o Plasma Gale de Zeraora trava nos oponentes independentemente de quão eles tentam escapar. A explosão causa danos significativos e cria uma área de efeito que causa ainda mais danos aos Pokémon adversários. Embora a auto-sustentação não seja a favor de Zeraora, sua capacidade de vencer os oponentes simplesmente limpando os acampamentos na selva e depois se afastando livremente o tornou um pouco forte. Portanto, é um dos melhores abusadores desse meta da selva.

Ao lado de Zeraora na definição do meta está Gengar. Ao contrário de Zeraora, Gengar demora alguns níveis para ficar completamente relevante. Os jogadores devem progredir através de Gastly e Haunter para desbloquear totalmente o verdadeiro potencial de Gengar. E quando o fazem, são generosamente recompensados.

Hex e Sludge Bomb levam o prêmio pelo combo mais poderoso que pode ser usado em segundos. Graças ao veneno garantido de Sludge Bomb, Hex recebe uma redução massiva de tempo de recarga que permite ao jogador usar o ataque a cada poucos segundos no alvo envenenado. Ao usar Hex, Gengar também desaparece, tornando-o completamente invulnerável a qualquer ataque. Esta é uma das formas mais poderosas de invadir uma rota, já que os oponentes raramente verão Gengar chegando antes de serem derrotados instantaneamente. Embora o contra-ataque a esse combo seja pegar Gengar quando um aliado não está envenenado, esse Pokémon tem outro truque na manga: o Unite Move.

Ao usar seu Unite Move, Phantom Ambush, Gengar avança para o local alvejado e ganha velocidade de movimento. Quando usado novamente, causa dano massivo em uma área de efeito e causa lentidão a todos os ataques do Pokémon. Usar esse ataque em combinação com Sludge Bomb e Hex cria uma força destrutiva em Gengar que os Pokémon que tentarem se curar por meio de seus objetivos serão derrotados, mesmo sendo constantemente curados.

Infelizmente, o meta atual do UNITE é muito pouco saudável, centrado em torno desses dois Pokémon poderosos que passam um tempo incrivelmente fácil na posição da selva. Não se sabe se algum tipo de atualização de balanceamento chegará ao UNITE em um futuro próximo, mas se vierem, Zeraora e Gengar podem estar no topo da lista para receber enfraquecimentos de algum tipo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 26 de julho.