O que são os clones em Pokémon Go?

Dia 27 de fevereiro é Pokémon Day. Para comemorar, alguns novos Pokémon foram adicionados a Pokémon Go, incluindo alguns rostinhos familiares do primeiro filme de Pokémon.

Apesar de o Mewtwo Armadurado já ter ficado disponível uma vez, as versões clone de Charizard, Venusaur, Blastoise e Pikachu não tinham sido incluídas em Pokémon Go até o evento que começou ontem, às 18h BRT.

Os clones Pokémon, criados originalmente por Mewtwo para enfrentar Ash e seus amigos em Pokémon: O Filme, são basicamente versões com visuais diferentes dos originais. Apesar de parecerem diferentes, não muda nada nos atributos, o que faz dos novos clones de Pokémon Go equivalentes a formas Shiny.

Como capturar os clones Pokémon

O evento do Pokémon Day acontece de 25 de fevereiro a 2 de março, às 18h BRT, e as versões clonadas de Charizard, Blastoise e Venusaur aparecem em raides nível 4 nesse período. Não existe outra forma de obter esses Pokémon além das raides, e não se sabe se será possível trocá-los.

Já que não há outras diferenças, você pode usar seu conhecimento dos iniciais de Kanto para derrotá-los e tentar capturá-los.

O clone de Pikachu não vai aparecer nas raides, mas será possível encontrar e capturar o Pokémon durante o evento. Você só precisa acessar o modo foto do aplicativo de Pokémon Go e tirar algumas fotos.

Assim como acontece com Smeargle, o clone de Pikachu pode aparecer na sua foto, dando a chance de interagir com ele e adicioná-lo a sua coleção. Ao vê-lo, você precisa sair do modo foto e o Pokémon deve aparecer ao seu lado, permitindo que uma batalha seja iniciada.

Também é possível encontrar Mewtwo Armadurado nas raides de cinco estrelas durante o evento. Não deixe de capturar as criaturas exclusivas antes das 18h BRT de 2 de março, porque, depois disso, só a Niantic sabe quando (ou se) voltarão.

Um evento adicional exclusivo da raide de Mewtwo Armadurado acontece em 1º de março, das 17h às 20h BRT. Essa será sua melhor chance de capturar a forma alternativa do Pokémon psíquico lendário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.