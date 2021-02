O que são Horas de Reides em Pokémon Go?

Ao entrar inicialmente em Pokémon Go, você se verá vagando pela natureza para coletar seu primeiro conjunto de Pokémon. Além de aumentar seu nível de treinador, você também aprenderá os fundamentos do jogo.

Conforme você avança no jogo, mais recursos serão desbloqueados, incluindo Ginásios e Reides. Esses dois são os dois principais modos de jogo em que você lutará com seu Pokémon ao seu lado.

Antes de um Reide começar oficialmente, você deve notar um ovo na frente de um ginásio perto de você. Assim que o ovo chocar, o Ginásio se transformará em uma Reide, e um cronômetro será ativado, indicando quanto tempo você terá para vencer a Reide. Um Passe de Reide será necessário para participar, e você também precisa estar presente ao redor do Ginásio em que a Reide deveria acontecer. A Niantic introduziu Passes de Reide à Distância durante a pandemia de COVID-19, permitindo que os jogadores participassem de Reides do conforto de sua casa.

As Horas de Reides são eventos globais que levam uma hora, aumentando a taxa de surgimento de um Pokémon ou grupo de Pokémon em Reides que começam com o evento. As Horas de Reides também apimentam as Reides regulares com novos Pokémon Raros, Lendários ou Míticos como Chefes de Reides. Eles também podem ter ataques exclusivos que podem te pegar de surpresa, então prepare-se para problemas, e problemas em dobro.

Quando as Horas de Reide começam no Pokémon Go?

Pokémon Go faz um excelente trabalho ao utilizar a hora local para todos os treinadores em todo o mundo. Isso significa que você não terá que lidar com nenhum fuso horário durante o planejamento para a próxima Hora de Reide, pois cada um será adaptado para seu fuso horário.

As Horas de Reide em Pokémon Go geralmente acontecem às quartas-feiras, das 18h às 19h no horário local. Em raras ocasiões, pode haver dificuldades técnicas que podem impedir as Horas de Reide de ir ao ar. Quando for esse o caso, seguir a conta oficial do Pokémon Go no Twitter permite que você planeje o seu dia com antecedência, já que a Niantic sempre avisa os fãs antes do início das Reides.

Como você pode se preparar para as Horas de Reides no Pokémon Go?

Se você gostaria de evitar gastar moedas para comprar Passes de Reide, certifique-se de girar um Disco de foto em um ginásio para reivindicar um Passe de Reide diário gratuito. Mesmo se você não comparecer, acumular esses passes pode ser útil quando você não tiver a chance de visitar ginásios em datas posteriores.

Preparar sua Equipe de Batalha é outro aspecto importante para vencer as Reides. Saber que tipo de Pokémon você enfrentará durante uma Hora de Reide ajudará você a montar uma equipe que irá combater fortemente os chefes. Você pode verificar quem enfrentará durante uma Hora de Reide através da página Fandom Wiki do jogo ou de seus canais de mídia social.

Mesmo se você tiver uma escalação poderosa o suficiente para enfrentar uma Reide, entrar em uma Hora de Reide com amigos será sempre melhor para garantir sua vitória. As Horas de Reide apresentam Pokémon mais difíceis de vencer do que as Reides normais, e você precisará de toda a ajuda possível.

Como as Horas de Reide começam com base no horário local, também será uma boa ideia verificar novamente se o seu telefone detecta automaticamente o seu fuso horário. Se você viaja com frequência, essa configuração evita que você espere acidentalmente algumas horas pelo início de uma Hora de Reide.

A estabilidade da conexão também é outro fator importante durante as Reides. Você provavelmente estará de pé e a conexão Wi-Fi pode ficar mais fraca conforme você se afasta da fonte. A escolha de dados de celular para a Hora de Reide pode ser uma escolha mais estável, pois a qualidade da sua conexão deve permanecer nos mesmos níveis enquanto você caminha.

Se você gostaria que o aplicativo Pokémon Go o notificasse sobre futuras Horas de Reide, você pode ativar as notificações fazendo o seguinte.

Navegue até a Visualização de mapa e toque no botão Menu principal, que é uma Pokébola.

Clique em Configurações.

Role para baixo para habilitar notificações push e ativar eventos, ofertas e atualizações.

As Bolas Premier são distribuídas no início das Reides, e você terá apenas um estoque limitado delas. Suas condições de ataque decidirão quantas você conseguirá, e esses fatores incluem com quantos amigos você está atacando, se você está controlando o Ginásio ou quão rápido você foi ao derrotar o Chefe da Reide.

Não há nenhuma outra maneira de acumular Bolas Premier antes das Reides e elas também irão desaparecer do seu inventário após o fim das Reides.

Se você nunca participou de uma Reide antes, recomendamos que passe pela introdução do sistema pela Niantic antes de entrar nas Horas de Reide. Ele cobre o básico, como encontrar Reides nas proximidades e participar delas ao lado de diferentes tipos de passes de Reide.

Obter algum treinamento de luta com seu Pokémon também será útil antes de entrar em uma Reide, pois você precisará saber quando atacar e se esquivar. Com reflexos rápidos, você pode derrotar chefes muito mais fortes do que você e também evitar o uso de Reviver, que são mais difíceis de encontrar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de fevereiro.