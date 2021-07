O que Pokémon UNITE precisa melhorar para fidelizar seus jogadores

Recentemente, a Pokémon Company lançou seu MOBA gratuito, Pokémon UNITE. Com um elenco composto de personagens familiares para os fãs da franquia e um novo gênero que muitos deles não jogavam antes, há muitos pontos positivos em Pokémon UNITE – mas ele ainda passa longe de ser perfeito.

No momento, há 20 Pokémon para usar e várias melhorias visuais para adquirir. Para que Pokémon UNITE consiga manter o sucesso, precisa fidelizar os jogadores, ou seja, fazer com que sempre voltem ao jogo. No momento, há muitas mudanças, tanto drásticas quanto leves, que a Pokémon Company e a TiMi Studio podem fazer para conseguir isso.

Com a popularidade que o jogo já alcançou e a chegada da versão mobile em setembro, há muito tempo para testar pequenas mudanças e aperfeiçoar Pokémon UNITE. Os desenvolvedores até pediram a opinião dos jogadores sobre esse início, o que pode levar a alguns ajustes nas próximas semanas e meses.

How’s your experience been on Aeos Island, Trainers? Let us know your thoughts and feedback by filling out this survey, and help us make continued improvements to #PokemonUNITE.



Mas, até que a TiMi atualize o jogo, confira alguns dos maiores problemas da versão atual de Pokémon UNITE, que podem acabar fazendo com que os jogadores não queiram investir seu tempo.

Moeda do jogo

O formato “pay-to-win” (“pagar para vencer”)

A TiMi precisa fazer alguma coisa em relação ao sistema de melhorias do Held Items (os itens que você carrega).

Atualmente, os jogadores que investirem dinheiro de verdade no jogo para aprimorar seus itens ao máximo têm uma vantagem incontestável.

A ideia de gastar dinheiro de verdade para aprimorar itens do jogo não é nova nem precisa ser completamente removida. O motivo de estar causando tanta revolta é que jogadores que não investirem dinheiro levariam muito tempo para alcançar os mesmos níveis. Isso já dificulta partidas, especialmente nas ranqueadas, onde os jogadores no nível mais alto de habilidade precisam, obrigatoriamente, ter os itens no nível máximo para ter uma chance.

Em vez de remover essas melhorias, o problema poderia ser resolvido fazendo com que os jogadores tenham mais chances de conseguir os Item Enhancers necessários apenas jogando.

Remover limite de Aeos Coins

Outro problema relacionado a dinheiro que atormenta o jogo é o fato de haver um limite de quantas Aeos Coins você pode conseguir por semana. Essa moeda é usada para desbloquear alguns dos itens mais importantes do jogo e pode ser obtida ao concluir missões e desafios ou só jogando normalmente.

Não só é desnecessário ter um limite para isso, mas também não há quase nenhum incentivo para comprar as Aeos Coin Booster Cards, que aumentam as Aeos Coins recebidas. Você ainda tem um limite do que pode conseguir, mesmo gastando moeda do jogo nisso.

Jogabilidade

Enfraquecer Zapdos

O efeito de Zapdos é poderoso demais em UNITE e pode mudar completamente o jogo a favor de uma equipe, mesmo que estivesse muito para trás.

Parece ser uma reclamação comum dentro da comunidade no momento. Muitos jogadores relataram que perderam só porque o time inimigo conseguiu derrotar Zapdos, mesmo tendo dominado a partida antes disso.

Quando derrotado, o Pokémon Lendário do tipo Elétrico concede 110 Aeos Energy à equipe que o derrotar, suspende as defesas do gol inimigo e atordoa todos os oponentes com um raio. Como são diversas vantagens, não faria mal que ele concedesse menos Aeos Energy, o que faria com que os jogadores precisassem de um desempenho melhor ao longo da partida em vez de depender só de Zapdos.

Balanceamento de Pokémon

Há muitas mudanças que precisam ser feitas, e provavelmente serão, em termos de balanceamento. Confira algumas das mais óbvias.

Enfraquecer

Zeraora: Talvez o Pokémon mais quebrado do jogo atualmente, Zeraora precisa ser enfraquecido. No momento, ele é forte demais no começo do jogo e isso fica fora de controle caso ele consiga aproveitar a vantagem.

Talvez o Pokémon mais quebrado do jogo atualmente, Zeraora precisa ser enfraquecido. No momento, ele é forte demais no começo do jogo e isso fica fora de controle caso ele consiga aproveitar a vantagem. Gengar: Embora comece devagar, Gengar é poderoso demais nos estágios avançados do jogo. Pode ter algo a ver com todos os resets à sua disposição, então reduzi-los pode ser o suficiente para balancear melhor.

Embora comece devagar, Gengar é poderoso demais nos estágios avançados do jogo. Pode ter algo a ver com todos os resets à sua disposição, então reduzi-los pode ser o suficiente para balancear melhor. Velocistas: Os dois Pokémon mencionados anteriormente são os piores, mas todos os Velocistas (Speedsters) de Pokémon UNITE precisam de alguns ajustes. Com sua mobilidade e alto dano, é bem difícil competir com eles usando outras funções no momento.

Fortalecer

Venusaur: Venusaur precisa desesperadamente de melhorias. Além do alto dano de Solar Beam, não há muita utilidade para as habilidades do Pokémon e ele enfrenta dificuldades em relação ao resto do elenco.

Venusaur precisa desesperadamente de melhorias. Além do alto dano de Solar Beam, não há muita utilidade para as habilidades do Pokémon e ele enfrenta dificuldades em relação ao resto do elenco. Slowbro / Crustle: Esses dois defensores precisam de melhorias para chegarem ao nível de Snorlax e fazer com que seja uma opção mais viável usar os defensores. Não são tão inúteis a ponto de você não poder usá-los, mas eles ficam para trás de outros Pokémon com facilidade.

Esses dois defensores precisam de melhorias para chegarem ao nível de Snorlax e fazer com que seja uma opção mais viável usar os defensores. Não são tão inúteis a ponto de você não poder usá-los, mas eles ficam para trás de outros Pokémon com facilidade. Charizard: Embora seja uma escolha popular, Charizard não é tão poderoso quanto muitos dos outros Generalistas (All-Rounders) do jogo, muito menos quanto os velocistas contra quem costuma jogar. Algumas pequenas mudanças para facilitar a evolução para Charmander podem fazer muito pelo tipo Fogo/Voador.

Mecânicas de jogo

Seleção de funções

Já que os jogadores ainda estão experimentando e aprendendo como jogar, a seleção de funções não é uma prioridade. Mas, no caso das ranqueadas, é algo essencial.

Apesar dos problemas de balanceamento, que fazem com que os jogadores escolham apenas os Pokémon mais fortes, ter as funções certas no time pode fazer muita diferença. Se as ranqueadas tiverem um sistema de seleção de funções, times mais bem-construídos melhoram a estratégia e sinergia nas ranqueadas.

Fase de banimento

Quando o elenco do jogo aumentar, banimentos farão com que a experiência das ranqueadas seja muito mais agradável, de modo geral, impedindo que os jogadores usem apenas os Pokémon mais fortes em toda partida.

Com apenas 20 Pokémon disponíveis no momento, isso não é tão necessário. A maior parte dos jogadores não tem o número necessário para as ranqueadas, mesmo sem levar em conta os possíveis banimentos.

Revisar sistemas de alerta

Uma das opções que mais fazem falta em Pokémon UNITE é um sistema de alerta mais robusto no jogo, que permita destacar inimigos ou locais específicos do mapa durante o jogo. Isso é mais importante se levarmos em conta a influência que um objetivo como Zapdos tem no resultado das partidas.

Embora haja um sistema de alerta, ele precisa ser refeito ou, pelo menos, adicionar uma opção para marcar livremente lugares do mapa. Com isso, também aumentam a estratégia e a comunicação nas ranqueadas.

Comunicação aberta com os jogadores

O maior fator que pode aumentar a longevidade de Pokémon UNITE é a dedicação da equipe a ouvir os jogadores e otimizar o jogo para que tenham a melhor experiência.

Se a comunicação for aberta e houver atualizações constantes ao jogo, os muitos problemas desta lista podem ser resolvidos. Enquanto os fãs de Pokémon aguardam o próximo título da franquia, Pokémon UNITE pode ser o substituto perfeito para capturar sua atenção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.