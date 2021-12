O que é Pokérus em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Se você já jogou Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, pode ter visto um pequeno ícone de status na tela de resumo de um de seus Pokémon que diz “Pokérus”. Pokérus é um vírus benéfico que tem uma chance muito pequena de infectar seu Pokémon.

O que ele faz, como você o consegue e como pode aproveitá-lo ao máximo? Veremos tudo relacionado ao Pokérus aqui.

O que é Pokérus?

Pokérus está em Pokémon desde a Geração II e voltou como um dos eventos aleatórios de Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Pokérus faz com que um Pokémon receba temporariamente o dobro de valores de esforço, ou EVs, da batalha. Os EVs recebidos variam dependendo do Pokémon que você derrota. Cada EV que um Pokémon obtém contribui para o crescimento de uma de suas estatísticas. Portanto, dobrar os EVs que um Pokémon recebe da batalha significa que suas estatísticas crescerão muito mais rapidamente, tornando-o potencialmente mais poderoso.

Assim que um dos Pokémon do seu grupo for infectado com Pokérus, eles poderão espalhar o vírus para o resto do grupo, que receberá os benefícios. (Ovos também podem pegar Pokérus.) Para Pokémon em seu grupo, Pokérus dura apenas de um a quatro dias do mundo real, então você tem tempo limitado para ganhar o máximo possível de EVs extras. Se você quiser continuar, coloque um Pokémon infectado em uma caixa de PC. Isso irá pausar o cronômetro do Pokérus até que ele seja removido novamente.

Depois que um Pokémon tiver o Pokérus, sua tela de resumo exibirá um pequeno ícone de rosto sorridente para mostrar que ele foi infectado anteriormente. Cada Pokémon só pode ter Pokérus uma vez.

Como seu Pokémon pode obter Pokérus?

Depois de qualquer batalha, qualquer Pokémon em seu grupo tem uma chance em 21.845 de desenvolver Pokérus. Isso o torna muito mais raro do que a chance básica de encontrar um Pokémon Shiny, que é um em 4.096. Embora seja extremamente raro, a maneira mais fácil de encontrá-lo é simplesmente batalhar o máximo possível.

Outra maneira de encontrar Pokérus é fazer algumas trocas globais na Union Room de Brilliant Diamond e Shining Pearl. Às vezes, treinadores generosos de todo o mundo trocarão Pokémon que possuem Pokérus, tornando mais fácil para você espalhar os benefícios de EV para sua própria equipe. Embora esse método possa ser um pouco mais rápido do que simplesmente lutar repetidamente, ainda depende muito da sorte, e de como os outros treinadores estão se sentindo naquele dia.

Como você pode aproveitar ao máximo o Pokérus?

Se o seu Pokémon tiver a sorte de estar infectado com o Pokérus, a maneira óbvia de maximizar seus benefícios é batalhar com o Pokémon infectado o máximo possível ao longo de vários dias. Os EVs aumentados devem resultar em alguns aumentos de estatísticas bastante significativos quando seu Pokémon sobe de nível, então tentar infectar alguns de seus Pokémon de nível inferior com o vírus é uma ótima maneira de aumentar seu potencial de poder rapidamente.

Também é uma ótima ideia colocar um Pokémon com Pokérus na caixa do seu PC e deixá-lo lá. Isso fornece uma boa fonte do vírus. Sempre que quiser espalhá-lo para um novo Pokémon, retire o Pokémon infectado e coloque-o ao lado do novo Pokémon em seu grupo. Batalhe algumas vezes e torça para que o Pokérus se espalhe para o novo Pokémon rapidamente. Quando isso acontecer, coloque imediatamente o antigo Pokémon de volta no PC para preservar seu status. Isso só vai funcionar por algum tempo, e ainda é baseado na sorte, mas é mais consistente do que tentar pegar Pokérus aleatoriamente.

Por fim, se você tiver algum Pokémon infectado por Pokérus com o qual realmente não se importa, considere trocá-los com outros jogadores e espalhar o amor. Você poderia fazer o dia de alguém.