O que é o Ramanas Park em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Nas versões originais do Pokémon Diamond, Pearl e Platinum, os jogadores podiam se aventurar em uma área na costa de Sandgem Town conhecida como Pal Park, onde poderiam completar seu Pokédex Nacional conectando-se a títulos do passado de Pokémon. O Pal Park passou por uma grande transformação em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl para melhor servir ao empreendimento no Nintendo Switch, agora renascido como o novo Ramanas Park.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl não poderão interagir diretamente com os títulos Pokémon de Game Boy da maneira que Diamond, Pearl e Platinum eram capazes. Portanto, o Ramanas Park reimagina a maneira como os jogadores obtêm acesso a alguns dos Pokémon mais poderosos do passado da série, aparentemente todos eles.

O Ramanas Park, acessível apenas após os jogadores derrotarem a Elite Four e o campeão da região de Sinnoh, concede aos jogadores a oportunidade de encontrar e capturar vários Pokémon lendários de outras regiões. Usando itens conhecidos como Slates, os jogadores podem se aventurar em diferentes áreas do parque e, dependendo da Slate específica, inseri-los em um altar para encontrar Pokémon lendários com base no design da Slate.

Muitos desses Pokémon lendários serão exclusivos para Brilliant Diamond ou Shining Pearl, o que significa que será necessário trocar para completar o Pokédex Nacional do jogo. No momento, Ho-Oh, Raikou, Entei e Suicune foram revelados como exclusivos de Brilliant Diamond, enquanto Lugia, Articuno, Zapdos e Moltres são exclusivos de Shining Pearl. Mais Pokémon lendários com versões exclusivas provavelmente farão parte daqueles encontrados no Ramanas Park.

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl serão lançados para o Nintendo Switch em 19 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 10 de novembro.