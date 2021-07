O que acontece quando você recebe recompensas duplicadas, Pokémon Licenses no Pokémon Unite?

Pokémon Unite oferece aos jogadores mais do que um punhado de maneiras de obter os itens que desejam ou precisam pegar para melhorar o jogo ou ter a aparência que desejam. E a TiMi Studio certificou-se de que havia um sistema implementado para que, mesmo que um jogador receba um item de uma maneira, não perca recompensas adicionais.

Por exemplo, digamos que você realmente queira jogar como Alolan Ninetails, mas não quer esperar que sua Unite License se torne uma recompensa gratuita no evento “Presentes de Boas-Vindas de 14 Dias”.

Alolan Ninetails, junto com todos os outros Pokémon atualmente disponíveis no Unite, está disponível para compra na loja do jogo através do Unite Battle Committee por Aeos Coins ou Aeon Gems. Mas não se preocupe. Porque mesmo se você comprar um Pokémon que também está disponível como recompensa gratuita em algum momento, você não vai simplesmente receber nada.

Para qualquer item disponível como prêmio de evento, energia ou passe de batalha, as duplicatas são transformadas em alguma forma de moeda.

Então, de volta ao Alolan Ninetails. Se você comprou a Unite License por conta própria, ganhar Alolan Ninetails como recompensa renderá 8.000 Aeos Coins, o equivalente ao que você gastaria comprando na loja.

Screengrab via The Pokémon Company

Isso também se aplica a itens cosméticos. Portanto, se você acabar recebendo um moletom ou sapatos duplicados na máquina do Energy Rewards, você receberá apenas outra forma de moeda, como os Fashion Tickets.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.