O que acontece quando você completa a Pokédex da Isle of Armour em Pokémon Sword & Shield?

A maioria dos jogadores adora a tarefa de capturar Pokémon e preencher lentamente todas as novas Pokédex disponíveis, e fazer isso na expansão Isle of Armour de Pokémon Sword & Shield não é diferente.

Com 105 Pokémon retornando e uma nova seção da Pokédex de Galar, não demorará muito para capturar os novos Pokémon enquanto atravessa a Isle of Armor.

No total, existem 210 Pokémon na Pokédex da Isle of Armor, com 105 deles sendo exclusivos dessa área e não constando anteriormente na Pokédex de Galar, que você já deve ter completado.

Quando terminar de preencher todas as 210 páginas, você poderá retornar à estação de trem onde chegou à ilha e conversar com a cientista que atualizou sua Pokédex. Ao mostrar a ela a Pokédex completa, você receberá quatro recompensas diferentes.

Pokédex Completion Certificate

Special League Card

Original Style Replica Gold Crown

Mark Charm

O Mark Charm é o mais interessante dessas recompensas porque aumentará sua chance de encontrar Marked Pokémon. Esses Pokémon são especiais, eles só aparecem na natureza e têm um título especial que será mostrado na seção Ribbons no resumo do Pokémon.

O cartão e o certificado da liga são ótimos para se admirar, mas a coroa de ouro é um acessório que você pode usar, mas somente se você tiver o penteado padrão equipado para o seu personagem.

Será interessante comparar as recompensas de Tundra Crown quando ela for lançada com outra nova Pokédex, em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de junho.