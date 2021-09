O Pokémon TCG Live será jogável entre plataformas?

A The Pokémon Company (TPC) está trazendo uma experiência digital atualizada para o Pokémon TCG, lançando o Pokémon TCG Live ainda este ano.

Tomando a base criada pelo Pokémon Trading Card Game Online, o TCG Live foi criado para aprimorar o formato Pokémon TCG moderno, oferecendo aos jogadores uma maneira melhor de jogar e coletar suas cartas online.

A TPC está planejando hospedar um beta fechado antecipado para TCG Live no Canadá, com um beta aberto global visando um lançamento ainda este ano para que todos possam desfrutar no PC e Mac. Mas o aplicativo chegará aos dispositivos iOS e Android também.

Com a TPC planejando lançar TCG Live para jogadores no PC, Mac e dispositivos móveis, o jogo cruzado entre plataformas é uma obrigação para o jogo. E embora não tenha havido confirmação direta, é altamente provável que o recurso esteja disponível durante a versão beta e diretamente no lançamento.

O TCGO já estava disponível para os jogadores usarem no PC, Mac e dispositivos móveis, oferecendo aos jogadores uma maneira de competir no Pokémon TCG digitalmente. E a versão mais antiga da plataforma apresentava jogo cruzado para todas as plataformas assim que se tornou disponível nesses sistemas.

Seguindo esse exemplo, TCG Live deve ter jogo cruzado desde o primeiro dia, dando aos jogadores uma nova maneira de jogar o Pokémon TCG daqui para frente.

