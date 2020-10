O evento de Halloween de 2020 do Pokémon Go chegou

É hora de gostosuras ou travessuras com alguns dos seus fantasmas favoritos, pois o evento de Halloween de 2020 do Pokémon Go começou.

De agora até 3 de novembro, os jogadores podem encontrar Pokémon do tipo fantasma que aparecerão com mais frequência, incluindo Gengar e Sabelye com roupas especiais e Yamask de Galar, que aparecerá pela primeira vez.

Gengar fantasiado será visto em reides, Sableye fantasiado aparecerá na natureza, para capturar um Yamask de Galar, você precisará completar a Pesquisa Especial de Halloween 2020, uma mensagem assustadora desmascarada. Spiritomb também será um encontro especial se você puder encontrá-lo ao fazer pesquisas de campo e da história de pesquisa especial.

Se você concluiu a Pesquisa temporária do desafio de megacompanheiro do mês passado, terá acesso a uma Pesquisa temporária exclusiva que recompensará a Megaenergia do Gengar. Mega Gengar se juntará ao grupo de Mega Reides durante o evento também e Darkrai será apresentado como o chefe de reide cinco estrelas.

Tarefas de pesquisa de campo com tema de Halloween, novos itens assustadores como Máscara de Pikachu, Macacão de Gengar, Óculos de Sableye, Máscara de Sableye ou Máscara de Banette e caixas exclusivas para eventos também estão disponíveis para obter agora. E durante todo o evento, você recebe o dobro de doces por Captura e Transferência.

Um Dia de Reides com Alolan Marowak especial também acontecerá no dia 31 de outubro e um Maestria na captura: dia de Fantasma está marcado para 25 de outubro com Pesquisa temporária exclusiva. A Liga de Batalha GO também terá uma Copa de Halloween em execução de 26 de outubro a 3 de novembro, onde apenas os tipos Venenoso, Inseto, Fantasma, Sombrio e Fada podem ser usados. Encontros com Bulbasaur, Charmander e Squirtle fantasiados serão apenas algumas das guloseimas que você pode ganhar competindo neles.

Aproveite a temporada assustadora enquanto ela dura, porque todos os espectros e guloseimas extras irão desaparecer em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.