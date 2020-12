O Dia da Comunidade de dezembro do Pokémon Go vai durar um fim de semana inteiro e contará com 22 Pokémon

Como sempre, a Niantic garante que o último Dia Comunitário de Pokémon Go do ano seja inesquecível. Assim como no ano passado, o Dia Comunitário de dezembro de 2020 durará um fim de semana inteiro e contará com dois anos de Pokémon, anunciou a Niantic hoje.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, os jogadores poderão encontrar todos os Pokémon apresentados como parte dos eventos de Dia Comunitário ao longo de 2019 e 2020, totalizando um total de 22 Pokémon diferentes.

Attention, Trainers! We’re excited to announce the dates and details of this year’s two-day December #PokemonGOCommunityDay event, featuring some familiar friends! https://t.co/s3JVRxL3f1 pic.twitter.com/2nV8pcSNhc — Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 3, 2020

Dependendo do ano em que foram apresentados, o Pokémon aparecerá com mais frequência na natureza ou como parte da coleção de ovos e reide de dois quilômetros. A divisão terá toda a programação do Dia Comunitário de 2020 aparecendo na natureza e os Pokémon de 2019 nessa segunda categoria.

Como um bônus, todos os Pokémon terão acesso aos ataques exclusivos do Dia Comunitário se você os evoluir totalmente antes do final do Dia Comunitário de dezembro. A Niantic também confirmou que ataques exclusivos de 2018 retornarão no futuro.

Os jogadores terão o bônus de dobro de Poeira Estelar por captura e a distância de incubação dos ovos reduzida pela metade usando incubadoras durante o evento. O incenso usado durante o evento durará três horas, em vez do normal. Em 12 de dezembro, Mega Gengar aparecerá em Mega Reides com mais frequência, enquanto 13 de dezembro contará com Mega Charizard X.

Tal como acontece com todos os outros eventos do Dia Comunitário, haverá uma Caixa especial do Dia Comunitário disponível na loja do jogo por 1.280 Poké Moedas. Ela conterá 30 Ultra Bolas, cinco Ovos da Sorte, um MT ataque ágil e um MT ataque carregado.

A Pesquisa Temporária exclusiva para eventos também estará disponível e dará recompensas especiais, como um MT ataque carregado adicional. Uma história de Pesquisa Especial de R$1 também estará disponível para compra antes do início do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de dezembro.