Novos itens de vestimenta, novos eventos e mais encontrados nos dados de Pokémon Go

Além de todos os anúncios já feitos para Pokémon Go em dezembro, mais conteúdo entrou nos dados do jogo com a atualização 0.193.1.

A maior parte desse conteúdo é de novas missões, incluindo algumas para subir de nível, informações sobre Pesquisas Especiais e diversos arquivos de texto, descobertos pelo grupo de mineradores de dados PokeMiners.

Ao todo, há cinco eventos mencionados diretamente na atualização, sendo que já conhecemos quatro deles por atualizações anteriores ou anúncios da própria Niantic. Isso inclui o evento de celebração de Kalos, a Temporada da Celebração, e as Pesquisas Limitada e Temporária de Nidoran♀ e Nidoran♂.

A única informação nova é de um evento temático do novo filme de Pokémon, Segredos da Selva (Secrets of the Jungle). Não há mais detalhes no momento, mas provavelmente incluirá o novo Pokémon Mítico, Zarude, e talvez um Celebi brilhante.

Novas missões para capturar os novos Pokémon de Kalos também serão adicionadas ao jogo, incluindo os iniciais da sexta geração, Chespin, Fennekin e Froakie.

Entre outras novas missões, estão chegar ao ranque 20 na Liga de Batalha atualizada, fazer trocas que somem 400km de distância e derrotar um Líder da Equipe Go Rocket usando Pokémon de 2.500 PC. As missões para subir os níveis 43, 45, 48 e 50 já foram adicionadas aos dados, com os detalhes e texto completos, assim como a missão Antigo 40.

Também há uma missão desconhecida chamada “Distracted by Something Shiny” (“Distraído(s) por algo brilhante”), que foi adicionada aos dados e inclui arquivos de texto já usados anteriormente para representar Jessie e James. Com base no nome da missão e no evento do novo filme, pode ser que Pokémon Go siga o exemplo do outro jogo mobile de Pokémon, Pokémon Masters, e faça a Equipe Rocket perseguir um Celebi brilhante.

Além de missões e eventos, novos itens de vestimenta e uma pose temática de Pokémon Black & White são mencionados. Parece que ficarão disponíveis entre as recompensas da temporada 6 da Liga de Batalha Go, mas não há nada confirmado.

Parte do novo texto dos Bônus de Megaevolução dirá aos treinadores quando um Pokémon Megaevoluído é mais poderoso em eventos.

A única outra atualização de texto é do Módulo Atrair. Especificamente, foi adicionado texto que menciona usar o módulo para ajudar outros jogadores a capturarem Pokémon, o que pode significar que haverá recompensas novas para quem usar o Módulo Atrair.

Nem todas essas novidades serão ativadas agora, e todos os eventos serão realizados aos poucos, à medida que a Niantic atualizar Pokémon Go. Para saber mais sobre a atualização, veja o tópico do PokeMiners no Reddit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de novembro.