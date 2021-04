Novos dados minerados revelam texto inicial para evento de colaboração com Pokémon Snap no Pokémon Go

Um monte de novas informações foram enviadas em uma atualização no back-end do Pokémon Go, incluindo detalhes sobre uma potencial colaboração com o tema do próximo lançamento, New Pokémon Snap.

O New Pokémon Snap será lançado para o Nintendo Switch em 30 de abril, e o grupo de mineradores de dados PokéMiners descobriu um texto mencionando um evento chamado “Pokémon Snap Celebration” e várias missões que giram em torno de tirar fotos de Pokémon específicos.

Não há muitos detalhes específicos sobre o novo evento incluído na atualização, mas sabemos que Hoothoot provavelmente terá algum significado porque é destacado nas missões e tem seu próprio conjunto de texto. Fora isso, as missões mencionam tirar fotos de Pokémon Selvagens que parecem estar ligados a áreas específicas, como o deserto com Geodude, Sandshrew e Cacnea para uma tarefa.

Além disso, existem várias missões para tipos específicos de Pokémon com a frase “Tirar {0} fotos de Pokémon do tipo Dragão Selvagem” incluída nos dados também.

Há também várias atualizações menores sendo empurradas, incluindo outra missão que menciona a captura de Trubbish, que provavelmente será adicionada para a Semana da Sustentabilidade no final deste mês. O Dia da Amizade também teve algumas atualizações de texto, que revela que deve estar recebendo um Desafio de Coleção.

As categorias da Pokédex foram renomeadas para Classificações Pokédex e algumas atualizações gerais de texto para missões e outros detalhes foram adicionados. Você pode ler mais sobre a análise completa dos dados no The Silph Road Reddit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de abril.

