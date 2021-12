Novo vídeo de jogabilidade de Pokémon Legends: Arceus demonstra como capturar Pokémon em Hisui

As novas imagens de jogo do canal japonês da Nintendo no YouTube deram aos fãs uma visão mais detalhada do que esperar ao capturar Pokémon no próximo Pokémon Legends: Arceus.

O clipe, que começa às 5:58, mostra alguns dos lugares onde os Pokémon vivem em Hisui. Os jogadores poderão explorar e encontrar Pokémon em locais como campos gramados, que abrigam Bidoof, Starly e Ponyta; praias e litorais, onde Buizel e Floatzel brincam alegremente na areia; florestas outonais, onde Turtwig e Yanma são comuns; e áreas iluminadas pela lua, onde Clefairy pode ser encontrado. No entanto, capturar esses Pokémon não é tão simples quanto jogar uma Poké Bola depois de diminuir seu HP em uma batalha. Em Arceus, os treinadores terão que ser um pouco mais astutos sobre como eles capturam.

O vídeo mostra exatamente como os jogadores podem capturar esses Pokémon selvagens. Muitas vezes, os treinadores precisarão localizar um Pokémon de longe e se aproximar dele sem que percebam. Arceus inclui uma mecânica furtiva parecida com The Elder Scrolls V: Skyrim que permite aos jogadores saberem quando são detectados por Pokémon selvagens. Assim que chegarem perto o suficiente, eles terão que mirar a Poké Bola no Pokémon para pegá-lo. No vídeo, o jogador consegue pegar um Bidoof selvagem se esgueirando para próximo dele, mas é incapaz de capturar um Shinx porque correu diretamente para ele.

Junto com a nova mecânica, parece que os jogadores também serão capazes de usar o método tradicional de iniciar uma batalha Pokémon e reduzir seu HP o máximo possível antes de lançar uma Poké Bola. Pokémon podem se assustar facilmente quando um jogador tenta capturá-los, porém, deixando o jogador vulnerável a ataques se não estiver defendido por seu próprio Pokémon.

Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 10 de dezembro.