Novo item de The Crown Tundra transformará habilidade de um Pokémon em habilidade oculta

Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra contém um novo item que permite que você altere a habilidade de um Pokémon para sua habilidade oculta (Hidden Ability). A Pokémon Company confirmou a novidade em sua última transmissão ao vivo.

O item Ability Patch permite que você, de certa forma, desbloqueie uma habilidade oculta, alterando a habilidade regular do Pokémon. Habilidades ocultas podem fazer com que seus Pokémon sejam mais poderosos, mas é raro encontrar um Pokémon com uma delas.

Em Pokémon Sword & Shield, a única forma de conseguir um Pokémon com uma habilidade oculta é lutar e capturar um por sorte em uma Max Raid Battle. Os Pokémon da natureza sempre têm apenas habilidades regulares.

Nem todos os Pokémon, no entanto, podem ter habilidades ocultas. Mas, com esse novo item adicionado ao DLC The Crown Tundra, já será muito mais fácil fortalecer seu Pokémon com uma habilidade oculta. Depois, você pode cruzar o Pokémon no qual usou a Ability Patch para que mais Pokémon nasçam com habilidades ocultas.

A expansão Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra será lançada em 22 de outubro para o Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 29 de setembro.