Novidades de Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra serão reveladas amanhã

A Pokémon Company anunciou hoje que divulgará novidades sobre a próxima expansão de Pokémon Sword e Pokémon Shield, The Crown Tundra, amanhã, 29 de setembro, às 10h BRT.

As novas informações serão transmitidas no canal oficial de Pokémon no YouTube. Além das novidades dos jogos, você poderá ouvir uma nova música chamada “Gotcha” da banda japonesa de rock Bump Of Chicken, segundo o Serebii.

Não foram divulgados detalhes do que será anunciado, nem quanto tempo a transmissão vai durar. A expansão será lançada ainda neste semestre, mas não há uma data específica.

Espera-se que amanhã sejam divulgados a data de lançamento e um trailer mostrando um pouco da expansão, que seria lançada entre setembro e novembro.

Isle of Armor, a primeira expansão do jogo, foi lançada em 17 de junho e se passava no verão, enquanto The Crown Tundra se passa no inverno.

The Crown Tundra terá ambientes nevados e uma nova área para explorar, novos Pokémon, um novo modo cooperativo e novos itens.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 28 de setembro.