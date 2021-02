Nova atualização encontrada em Pokémon Go mostra itens, Pesquisas e mais

O grupo de mineradores de dados PokéMiners vasculhou os novos arquivos de Pokémon Go e juntou muita informação sobre novas Pesquisas, missões e um pouco sobre transferências em massa.

A primeira coisa a se perceber é que aparecem os vencedores do concurso de NPC do Pokémon Go Tour: Kanto, com seus nomes e diálogos personalizados. Há vários nomes a definir, mas isso significa que a Niantic pode já estar acabando de colocar os vencedores no jogo para o evento.

O texto de todas as missões e horas temáticas de Kanto já foi adicionado. Esse texto mostrará em que hora do evento você está e informações gerais do Hoje.

Quanto à pesquisa específica, agora sabemos que uma das linhas de pesquisa de Kanto será chamada “A Trainer’s Journey” (“Uma Jornada de Treinador”) e há outros três eventos genéricos de Pesquisa com quatro partes cada um. Um deles é dedicado a derrotar NPCs, enquanto os outros dois simplesmente se chamam Masterwork (“Obra Magistral”) e Old Sea Map Research (“Pesquisa de Mapa do Mar Antigo”).

Além das Pesquisas e Missões, há nomes básicos e descrições de vários artigos de vestuário que estarão no ar durante o Kanto Tour e o evento de Celebração de Kanto. A lista inclui jaquetas de Venusaur, Charizard e Blastoise, bonés das versões vermelha e verde do Kanto Tour e máscaras dos tipos Planta, Fogo e Água.

Também estão incluídos um boné do Pokémon Go Tour, itens temáticos de Munna para o Dia de São Valentim e uma camiseta de Mew brilhante.

Por fim, podendo transferir Pokémon em massa, incluindo Lendários e Míticos, parece que uma nova mensagem vai aparecer. Esssa mensagem será um tipo de aviso para quando você tiver selecionado transferir Pokémon especiais ou de evento, avisando se um dos Pokémon em questão não puder ser transferido.

Qualquer Pokémon que não puder ser transferido simplesmente fica no seu armazenamento de Pokémon, então não precisa se preocupar em perder nada.

Nada do conteúdo mencionado está disponível no jogo até agora, mas isso já está nos arquivos de Pokémon Go em preparação para os eventos do resto de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.