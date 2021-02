Niantic revela novos eventos, Pokémon e tudo que chega a Pokémon Go em março

A Niantic vai lançar muito conteúdo novo para Pokémon Go em março, incluindo uma nova Pesquisa Especial temática da Equipe Go Rocket, as formas variantes de Thundurus, Tornadus e Landorus e novos eventos.

A partir do mês que vem, Giovanni e a Equipe Go Rocket se preparam novamente para a encrenca e para obter mais Pokémon Sombrosos.

Uma nova Pesquisa Especial será lançada em 28 de fevereiro, com o objetivo de ajudar os jogadores a conseguirem um Super Radar Rocket, e haverá mais oportunidades para conseguir os itens ao longo da temporada. Com isso, você poderá encontrar Giovanni, que estará usando Articuno Sombroso, Zapdos Sombroso ou Moltres Sombroso, dependendo de quando você o enfrentar.

Articuno Sombroso: março

Zapdos Sombroso: abril

Moltres Sombroso: maio

E, como os desenvolvedores disseram na última atualização, Thundurus Forma Therian, Tornadus Forma Therian e Landorus Forma Therian aparecerão nas reides cinco estrelas ao longo do mês de março. Mas não serão os primeiros Pokémon lendários da Temporada das Lendas.

As formas originais de cada Pokémon estarão disponíveis nas reides antes das novas, começando por Landorus em 1º de março. Cada um deles ficará na rotação por aproximadamente uma semana e suas versões brilhantes também estarão disponíveis.

Quando acabar a rotação das três formas originais, as formas Therian de Thundurus e Tornadus entrarão no jogo. Landorus Forma Therian não está listado na rotação de reides.

Além disso, Mega Blastoise, Mega Pidgeot e Mega Ampharos aparecerão nas Megarreides entre 1 e 16 de março. Mega Houndoom, Mega Abomasnow e uma nova Megaevolução entrarão depois deles. Está planejada ainda uma Hora de Reide adicional para 15 de março, além das Horas de Reide semanais, que acontecem todas as quartas-feiras.

As Horas em Destaque vão voltar, mas a Niantic vai testar novas Horas Bônus ao longo de março, às quintas-feiras. Elas serão temáticas da Equipe Go Rocket, de Doces Mega e de Megarreides.

O Dia Comunitário de março está marcado para 6 de março e terá o Voador Fletchling, nativo de Kalos, que pode evoluir para um Talonflame com Incinerar durante o evento.

Até agora, a Niantic planeja cinco eventos especiais para março, sendo um deles o retorno do Dia do Incenso em 14 de março, com foco nos tipos Psíquico e Aço. Um evento chamado Charge-Up! (Carregar!) começa logo depois, em 16 de março, adicionando novos Pokémon do tipo Elétrico a Pokémon Go.

No evento À Procura de Pokémon Lendários, que acontece de 9 a 14 de março, você precisará buscar certos Pokémon lendários. Nosepass será o Pokémon em destaque durante o evento e sua versão brilhante também estará disponível.

A Semana do Clima estará de volta de 24 a 29 de março, o que coincide com as formas Therian de Tornadus, Thundurus e Landorus, além de trazer “um vendaval de Pokémon temáticos” e novos itens de avatar. Um Final de Semana especial de reides encerra o mês com Pokémon lendários em 27 e 28 de março.

Por fim, a Niantic confirmou várias melhorias de qualidade de vida para o jogo, incluindo uma chance de obter Doces GG ao trocar Pokémon, caminhar com seu Companheiro e capturar Pokémon lendários, míticos ou evoluídos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.