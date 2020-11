Niantic prorroga teste de alcance de trocas em Pokémon Go até 30 de novembro

Ao longo do último mês, a Niantic vem testando um aumento na distância entre jogadores de Pokémon Go para trocar uns com os outros pelo app.

O primeiro teste aumentava a distância de alguns metros a 40 ou 50km, dependendo da conexão entre os jogadores.

Agora, após uma segunda rodada de testes, a Niantic estendeu a duração do aumento de alcance por mais uma semana. Com isso, você pode continuar trocando a longas distâncias até aproximadamente as 18h BRT de 30 de novembro.

Trainers, our limited-time test of a greatly increased trade range has been extended until next Monday, November 30th at 1 p.m. PST! — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 23, 2020

Não se sabe se o aumento do período de testes também aumenta a distância para completar trocas, mas comunidades como a The Silph Road certamente terão notícias se alguma novidade aparecer.

Como a Niantic já havia dito, ainda é um teste e não uma ferramenta permanente do jogo, ao menos por enquanto. No momento, os testes estão sendo feitos para ver se a extensão é algo funcional e para medir o interesse da comunidade. Pode ser que a opção seja adicionada como parte de eventos futuros.

Os requisitos básicos continuam os mesmos: os jogadores precisam ser amigos há mais de um dia para trocar e há um custo de Poeira Estelar que depende do nível de amizade e do Pokémon envolvido. Você também precisa ser no mínimo nível 10 para desbloquear a opção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de novembro.