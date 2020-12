Niantic compartilha mais detalhes da presença de Jessie e James em Pokémon Go após o fim do evento especial

Há alguns dias, a Niantic anunciou que a dupla Jessie e James, da Equipe Rocket, ficaria mais tempo em Pokémon Go após o fim do evento especial do novo filme de Pokémon, Pokémon o Filme: Segredos da Selva, que acabou em 17 de dezembro.

Os desenvolvedores também haviam prometido dar mais detalhes de quando os dois sairiam do jogo novamente, o que agora sabemos que será no fim de fevereiro de 2021.

– Jessie and James will not be leaving the world of Pokémon GO until the end of February 2021. We will revise the Today View in-app to reflect this.



– There is no time limit to complete the Special Research “Distracted by Something Shiny” once it has been collected. — Niantic Support (@NianticHelp) December 17, 2020

Jessie e James continuarão aparecendo em seu balão de Meowth até o fim de fevereiro e a informação já foi atualizada no aplicativo de Pokémon Go. É uma ótima notícia para os jogadores que gostam de lutar contra a Equipe Rocket, mas também está conectada a outra informação que a Niantic explicou.

Segundo a sequência de tweets, os jogadores que já tiverem pegado a Pesquisa Especial Uma Distração Brilhante, do evento Segredos da Selva, poderão completá-la a qualquer momento. Não era preciso correr para completar todas as tarefas até 17 de dezembro, quando acabou o evento.

Mas ainda será preciso completar todas as tarefas para conseguir as recompensas finais, que incluem um encontro com um Celebi Brilhante. E, porque lutar com Jessie e James é uma parte importante da Pesquisa Especial, a Niantic também aumentou a frequência com que o balão de Meowth da dupla aparece até as 22h locais de 21 de dezembro.

– In response to your feedback, Jessie and James’ Meowth balloon will now have an even higher chance to appear when you encounter Team GO Rocket balloons, from now until Dec. 21st, 10 p.m. local time. — Niantic Support (@NianticHelp) December 17, 2020

Jessie e James também aparecerão com mais frequência durante todo o dia 25 de dezembro, mas depois disso não se sabe exatamente com que frequência aparecerão até fevereiro de 2021, quando sairão do jogo.

Pode não ser preciso correr para completar a Pesquisa Especial Uma Distração Brilhante, mas será impossível completá-la quando Jessie e James saírem do jogo outra vez. Então, se não conseguiu completar antes do fim do evento, é bom se preparar para terminar até fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de dezembro.