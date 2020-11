Niantic apresenta novo anúncio de reide para Pokémon Go

A Niantic está trazendo muitos novos conteúdos para Pokémon Go em dezembro, e uma transmissão misteriosa sugeriu a adição de um novo Pokémon ao grupo de Batalhas de Reide.

Originalmente, havia uma postagem no Twitter oficial do Pokémon Go que dava aos jogadores um cronômetro de seis horas até o anúncio chegar. Uma vez que o tempo acabou, no entanto, a Niantic fez outro vídeo que tinha uma contagem regressiva de 44 horas sobre um Ovo rosa.

Ah, what’s this? We’ve just received a message. Stay tuned as we investigate. #PokemonGO pic.twitter.com/E8HaKRgcW6 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 28, 2020

Havia pouca informação incluída em ambos os vídeos fora dos cronômetros e da conexão clara com as reides. Mas isso não impediu a comunidade de especular sobre o que as postagens estão apontando.

Depois que o primeiro vídeo foi ao ar, os jogadores especularam que isso poderia estar conectado ao “misterioso Ovo de Reide” mencionado no post de atualização Go Beyond sobre o novo Pokémon de Kalos adicionado ao jogo.

Another incoming message! Trainers, it looks like we've stumbled upon some mysterious Raid Eggs. Can you help us make sense of all this? #PokemonGO pic.twitter.com/NK1SmLrRwD — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 28, 2020

“Parece haver um Pokémon misterioso se preparando para eclodir de um Ovo de Reide de uma estrela em breve!” Disse a Niantic. “Estamos rastreando o progresso deste Ovo em nossos canais sociais e talvez precisemos da sua ajuda para ele eclodir mais cedo!”

Essa conexão era bastante óbvia, mas ainda não há detalhes sobre como o ovo da reide de uma estrela irá eclodir, mesmo que seja relacionado a Kalos.

Algumas especulações adicionais apontaram para o Ovo de uma estrela sendo relacionado a Zygarde, com o potencial de precisar completar reides para coletar células de Zygrade entrando na discussão. Porém, um movimento como esse realmente não se encaixa no plano usual da Niantic de estimular um Pokémon Lendário bem antes de ele ir para o grupo de Reide.

O segundo teaser deu um pouco mais de informação, exibindo energia em redemoinho, e várias sombras no fundo também parecem formar a imagem do símbolo do tipo Psíquico no fundo.

Há também um breve flash no início do trailer com redemoinhos roxos e vários olhos visíveis dentro dele.

Os olhos mais centrais parecem se assemelhar a Metagross, então Mega Metagross também pode estar envolvido de alguma forma, mas também pode ser Mewtwo considerando o rosto que alguns jogadores veem no lado direito e várias formas. Um Espurr da sexta geração do tipo Psíquico também poderia ser a resposta, já que não foi mencionado na lista inicial de Pokémon de Kalos.

Screengrab via Niantic

Não saberemos com certeza até que o cronômetro chegue a zero por volta das 15h em 30 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de novembro.