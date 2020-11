Niantic adicionará mais bônus por jogar Pokémon Go em casa

Os bônus valem até, no mínimo, junho de 2021.

No início do ano, a Niantic incluiu algumas mudanças e atualizações que facilitavam na hora de jogar Pokémon Go sem se expor aos riscos da pandemia de COVID-19.

Ao longo dos meses seguintes, várias novidades foram adicionadas e removidas como parte dessa mesma iniciativa, mas agora dois dos bônus estarão de volta até, no mínimo, junho de 2021.

Trainers, please see this important update regarding temporary bonuses. https://t.co/HR3k7W1HxP — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 20, 2020

A partir de agora, a eficácia do Incenso aumenta mais uma vez. Com o Incenso, aparecem mais Pokémon perto do jogador que tiver usado o item ao longo de uma hora, sem que ele precise sair de casa ou andar por aí.

Além disso, os Pokémon Companheiros trarão mais Presentes aos jogadores todos os dias, sendo o limite de cinco presentes por vez e até três vezes por dia. As mudanças combinam com as atualizações anteriores, que confirmavam que diversos dos bônus continuariam a longo prazo durante a pandemia da COVID.

O número máximo de Presentes que você pode carregar na sua Mochila de Itens por vez continua sendo 20.

Você continua recebendo Poeira Estelar e EXP triplos pela primeira captura de Pokémon do dia.

A duração do Incenso continua sendo de 60 minutos.

Também há alguns bônus menores que agora farão parte de eventos, caso não já fizessem.

Redução de distância da Incubadora

Aumento de distância das Trocas

Pacotes de uma PokéMoeda

Mais detalhes sobre as mudanças, bônus e atualizações futuros serão compartilhados na conta oficial de Pokémon Go no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de novembro.