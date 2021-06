Melhores Pokémon para usar na Copa Elemental da Liga de Batalha em Pokémon Go

A Niantic recentemente apimentou a Liga de Batalha de Pokémon Go com a Copa Elemental. Mesmo se você tiver um time confiável com a qual está tendo grande sucesso na Liga de Batalha, as restrições do evento farão você pensar fora da caixa.

Se você gostaria de participar da Copa Elemental, você só poderá usar Pokémon do tipo Planta, Água e Fogo, que sejam os primeiros em suas linhas evolutivas. Considerando que o limite de PC também é de 500, talvez você precise gastar alguns minutos procurando em sua coleção de Pokémon.

Embora você possa criar várias combinações, desde que marque todas as caixas, algumas opções claramente melhores podem aumentar suas chances de ganhar. Ao escolher seu Pokémon para a Copa Elemental, você deve se concentrar em encontrar aqueles que satisfaçam as condições de PC o mais próximo possível. Qualquer Pokémon que não esteja perto de 500 PC será o fraco de seu esquadrão e fará com que você perca em uma batalha de resistência.

Aqui estão os melhores Pokémon para usar na Copa Elemental de Pokémon Go.

Bulbasaur

Bulbasaur – Screengrab via Niantic

Os jogadores veteranos podem ter dificuldade em encontrar Pokémon que se encaixem no projeto da Copa Elemental, já que a maioria de seus Pokémon serão fortalecidos. Colocar as mãos em um Pokémon inicial será relativamente mais fácil do que encontrar qualquer outra coisa. Você pode até ter um Bulbasaur pronto, se estiver jogando Pokémon Go com o mesmo nível de entusiasmo que tinha ao assistir o anime quando era criança.

O ataque rápido de Bulbasaur, Chicote de Vinha, funcionará bem contra vários Pokémon. Embora você possa ser um pouco criativo com seus ataques carregados, a Bomba de Sementes será boa demais para deixar passar.

Bulbasaur será uma escolha forte contra Pokémon dos tipos Água, Grama, Elétrico, Lutador e Fada, enquanto você pode ter dificuldade lutando contra Pokémon do tipo Voador, Gelo, Psíquico e Fogo.

Vulpix

Vulpix – Screengrab via Niantic

Preencher o espaço de Fogo pode parecer fácil no começo, mas suas opções irão automaticamente para um se você estiver procurando montar o melhor esquadrão possível.

Vulpix simplesmente supera todos os outros Pokémon de Fogo para este evento. Sua eficácia contra Pokémon do tipo Planta pode ser essencial. Complete seu Vulpix com Brasa como um ataque rápido. Sobre seu ataque carregado, você precisará decidir o que deseja contra-atacar. Esfera Climática irá maximizar sua quantidade de dano de Fogo, enquanto Pancada Corporal será uma escolha mais neutra.

Tirtouga

Tirtouga- Screengrab via Niantic

Ducklett é uma das escolhas mais populares para a Copa Elemental e você pode cair em uma bola de neve se não tiver um contra ataque adequado em seu time. Tirtouga é indiscutivelmente um dos melhores contra Ducklett com uma combinação equilibrada de defesa e velocidade.

Revólver d’Água será o ataque rápido e você também terá mais facilidade ao escolher um ataque carregado. A maioria dos ataques carregados de Tirtouga são desanimadores, então você se sairá melhor com Pancada Corporal no longo prazo.

Ducklett

Ducklett – Screengrab via Niantic

Se você não pode vencê-los, você pode querer se juntar a eles. A versatilidade de Ducklett o torna uma das melhores opções para se ter em todos os tipos de equipe.

Com a escolha de Ducklett, você enfrentará Pokémon do tipo Fogo e Planta. A maioria dos jogadores escolhe Ataque de Asa como seu ataque rápido e você terá algumas opções viáveis ​​quando se trata de ataques carregados de Ducklett. Ambos Ás dos Ares e Pássaro Bravo são decentes o suficiente para cobrir todas as bases.

Quando Ducklett é a peça central do seu time, você deve considerar preparar o resto do seu time para combater o Pokémon contra o qual Ducklett é fraco. Este patinho fofo tem dificuldade contra Pokémon Elétricos e do tipo Pedra.

Cottonee

Cottonee – Screengrab via Niantic

Se Ducklett não parar de aparecer, Pokémon que são membros de dois tipos serão a chave para alcançar o sucesso na Copa Elemental. Como um Pokémon do tipo Planta e Fada, Cottonee é uma excelente escolha para combater os tipos Planta e Água.

Embora não pareça uma escolha decente se você quiser complementar um Ducklett, seu nível de poder faz com que seu oponente precise se preocupar em contra-atacá-lo mais do que você precisa considerar as fraquezas de seu Pokémon.

Encantar também é um dos ataques rápidos mais fortes por aí e Cottonee não carece de variedade quando se trata de ataques carregados. Tanto o Nó de Grama quanto a Bombas de Semente são bons o suficiente.

Seel

Seel – Screengrab via Niantic

Os jogadores que procuram ir contra o fluxo precisarão preparar suas equipes para poder combater com eficiência Cottonee e Ducklett.

Embora Caco de Gelo e Lambida sejam excelentes ataques rápidos, Caco de Gelo será a melhor escolha se você estiver procurando enfrentar Ducklett e Cottonee. Aqua Cauda ou Vento Congelante são ambos candidatos viáveis ​​para o espaço de ataque carregado, mas você talvez não queira ter Aqua Cauda, já que é um movimento de Água.

Chinchou

Chinchou – Screengrab via Niantic

Chinchou é outra ótima escolha para esquadrões que buscam contra-atacar Ducklett. Enquanto Chinchou pode ser medíocre na melhor das hipóteses, ele pode vencer qualquer Ducklett sem esforço.

Você vai querer preparar seu Chinchou com ataques do tipo Elétrico para aumentar suas chances de ganhar em várias outras partidas. Faísca é indiscutivelmente a melhor opção como um ataque rápido enquanto você pode experimentar ataques carregados. Já que você não consegue usar seus ataques carregados tanto na Copa Elemental, ir com um ataque carregado de outro tipo que o elétrico pode funcionar melhor para cobrir fraquezas.

A Copa Elemental da Liga de Batalha do Pokémon Go terminará em 12 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de junho.