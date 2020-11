Melhores Pokémon para usar Copa da Captura da 5ª temporada da Liga de Batalha GO

A última copa do conjunto de regras especial para a quinta temporada da Liga de Batalha GO já está ativa. Os treinadores só podem usar Pokémon capturados desde 9 de novembro. Isso garantirá que os jogadores usem pelo menos alguns Pokémon que podem não estar em um de seus times principais.

A Copa da Captura será disputada de 23 a 30 de novembro, com as únicas limitações sendo um limite de 1.500 CP e os jogadores não podendo usar Mew, Celebi, Jirachi, Victini, Melmetal e Genesect.

Este será o evento final para a quinta temporada da Liga de Batalha antes das grandes mudanças que estão definidas para acontecer em dezembro com a sexta temporada, incluindo a mudança para 24 classificações em vez de 10.

Se você quiser chegar ao 10º lugar antes do final da temporada, aqui estão algumas das melhores opções que você pode escolher enquanto compete na Copa de Captura. Obviamente, você pode ter que ir com qualquer Pokémon que já tenha capturado e treinado, mas esses são alguns dos Pokémon que você pode capturar para causar um impacto em suas equipes.

Hypno

Assim como na Copa de Kanto, Hypno dá a você um tipo Psíquico que tem acesso aos Socos Elementais, Bola Sombria e Explosão Focalizada. Hypno é um forte competidor se você precisa que um Pokémon com uma boa cobertura.

Azumarill

Com bastante vida e do tipo Água / Fada que dá a você alguma vantagem para os tipos Terra e Dragão, você pode contar com Azumarill para sobreviver a alguns golpes e causar danos sólidos. A combinação de Bolha e Jogo Duro pode causar 7,66 DPS e se encaixa perfeitamente no limite de 1.500 CP.

Sirfetch’d

Pode não ser muito fácil encaixar Sirfetch’d em algum de seus times, mas ele pode causar algum dano com uma combinação de cobertura do tipo Inseto, Voador, Lutador, Grama e Sombrio. Apenas certifique-se de ter algo em sua equipe para cobrir pelo menos uma das fraquezas do tipo Lutador.

Machamp

Se você não pode colocar um Sirfetch’d em campo, você sempre pode recorrer ao Machamp. Oferece movimentos poderosos com leve cobertura na forma de opções do tipo Pedra e Metal. Você não estará demolindo equipes com um Machamp usado corretamente, mas ele faz seu trabalho bem ao fornecer uma saída para Snorlax, embora eles não apareçam com tanta frequência.

Dusclops

Assim como no VGC, Dusclops é um Pokémon incrível para uso competitivo, apesar de não ter um Eviolite para aumentar suas defesas a níveis exorbitantes. Você pode facilmente cobrir seus dois pontos fracos e eliminar qualquer Pokémon que seus outros membros da equipe não possam lidar usando uma combinação de Soco Sombrio/de Fogo/de Gelo e Feitiço ou Ataque Dissimulado.

Swampert

Novamente, você provavelmente poderia usar qualquer iniciador de forma confiável se sua equipe precisar de um tipo específico, mas Swampert fornece uma grande cobertura enquanto é fraco apenas para Grama. Isso significa que você não precisa se preocupar muito em ficar sem saída e pode causar 16.11 DPS com Tiro de Lama e Hidro Canhão ou 13.25 DPS com Revólver d’Água e Surfar.

Marowak de Alolan

Ter um Pokémon para lidar com Dusclops e tipos Psíquicos, e com cobertura a Fogo também, é ótimo. Marowak de Alola lhe dará uma chance para muitas das opções da Liga de Batalha mais difíceis, olhando para você, Ferrothorn, com a desvantagem de sua fraqueza ser para Água e Terra.

Ferrothorn

Tipo Fogo não vão ser muito proeminentes e a vida de Ferrothorn permite que ele aguente alguns ataques de tipo Lutador também. Ele também bate surpreendentemente forte com 11,07 DPS com Garra de Metal e Chicote Poderoso. E se você realmente quiser, ele pode usar o Trovão.

Skarmory

Provavelmente a melhor parede disponível para a Copa da Captura, se você conseguir encontrar um, Skarmory é fraco apenas para movimentos Fogo e Elétrico, o que significa que não terá muitos impedimentos claros que você não pode planejar com antecedência. Você ainda terá uns respeitáveis ​​10.45 DPS com Asa de Aço e Ataque do Céu, além de oferecer uma boa troca se usar algum Pokémon frágil ao redor.

Quanto à composição da equipe, Swampert combina com um Pokémon que pode ser atingido por um ataque de Grama e outro causador de dano como Marowak de Alola pode funcionar bem. Um núcleo de Hypno, Dusclops e um tipo Lutador daria a você uma cobertura e resultados sólidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de novembro.