Melhores Pokémon para a rota inferior em Pokémon UNITE

Quase uma semana depois do lançamento global do Pokémon UNITE no Nintendo Switch, os jogadores tiveram a chance de experimentar cada uma das 20 espécies exclusivas disponíveis no jogo agora e começar a elaborar estratégias para obter o maior sucesso.

Parte desse processo é identificar a área correta para usar um Pokémon específico. O mapa do UNITE é dividido em três seções, duas rotas e uma área selvagem no meio. Embora uma meta ainda não tenha sido estabelecido, nos últimos dias vimos quais Pokémon gravitaram em direção a certas posições.

Na rota inferior, Pokémon rápidos e de alto dano do tipo atacante são muito encontrados. Aqui estão as cinco melhores opções para entrar na batalha na rota inferior.

Os 5 melhores Pokémon da rota inferior em Pokémon UNITE

5 – Lucario

Lucario é uma das opções mais agressivas para usar na rota inferior. Versátil, este Pokémon tem grandes quantidades de dano e uma mobilidade impressionante. Com sua força consistente ao longo da partida e habilidades de avanço, Lucario é uma ótima escolha para obter uma vantagem inicial e uma bola de neve para a vitória.

4 – Greninja

Um dos Pokémon mais desafiadores de se jogar atualmente no jogo, se você souber como jogar de Greninja, será recompensado com uma espécie poderosa que possui muitas habilidades únicas para iniciar e se livrar do combate com segurança.

3 – Cinderace

Um Pokémon fácil de jogar, Cinderace começa a partida um pouco mais fraco do que os outros Pokémon. Mais tarde, porém, seu dano aumenta drasticamente e pode se tornar uma força revolucionária junto com seu kit útil.

2 – Alolan Ninetales

Com muitos oponentes corpo a corpo de dano alto na rota inferior, Alolan Nintelas é a escolha perfeita. Ostentando a habilidade de desacelerar os inimigos com ataques básicos, Nintetales pode ditar a velocidade do combate e com seu controle de grupo adicional e alto dano pode facilmente superar a maior parte do time.

1 – Pikachu

Pikachu é um atacante que pode ser usado em qualquer rota e ainda assim permanecer altamente eficaz. O Pokémon é de longe o melhor personagem em UNITE, ostentando ataques poderosos, a capacidade de paralisar os inimigos e um kit fácil de usar que qualquer pessoa pode se destacar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.