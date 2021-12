Melhores Pokémon Dragão em Brilliant Diamond & Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl reúnem uma tonelada de Pokémon de várias gerações diferentes, e há uma abundância de espécies poderosas para escolher.

Quando se trata de formar sua equipe, você provavelmente vai querer um Pokémon do tipo Dragão para cobrir todas as bases e causar danos incríveis. Embora a Pokédex de Sinnoh não ofereça muitas opções, graças à National Pokédex, existem alguns caminhos diferentes a percorrer.

Aqui estão cinco dos mais poderosos Pokémon do tipo Dragão que você poderá capturar em vários estágios de sua jornada em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Salamence

Imagem da The Pokémon Company

Os tipos Dragão e Voador são um tipo duplo comum que você verá em Pokémon e Salamence é um dos Pokémon mais eficazes para tê-lo. Salamence é um ótimo Pokémon devido ao seu alto ataque e velocidade, o que lhe permite atacar primeiro e eliminar inimigos vulneráveis ​​rapidamente.

Salamence não é o Pokémon do tipo Dragão mais resistente, e é por isso que não ocupa um lugar superior em nossa lista. E apesar das fraquezas de Gelo, Pedra, Dragão e Fada, Salamence é um Pokémon do tipo Dragon incrivelmente útil e uma ótima escolha para qualquer equipe. Você não será capaz de obter este Pokémon até desbloquear a National Pokédex, portanto, deverá ser uma escolha de final do jogo.

Dragonite

Imagem da The Pokémon Company

O Dragonite existe desde a primeira geração de Pokémon e continua sendo uma das espécies do tipo Dragão mais eficazes e confiáveis ​​desde então. Dragonite tem ótimas estatísticas em geral, mas se destaca graças ao seu alto ataque.

Este Pokémon tem suas fraquezas, então você não vai querer colocá-lo lá contra Pokémon do tipo Gelo, Pedra ou Fada. Mas existem muitos confrontos que favorecem este Pokémon, incluindo Fogo, Água, Lutador, Inseto, Planta e Terrestre, aos quais Dragonite é resistente. Dragonite também é um Pokémon da National Pokédex.

Palkia

Imagem da The Pokémon Company

Palkia é um dos dois principais lendários da região de Sinnoh e exclusivo de Pokémon Shining Pearl. Este Pokémon é uma ótima escolha para preencher o papel do tipo Dragão em sua equipe, pois ele só tem pontos fracos para outros inimigos do tipo Dragão e Pokémon do tipo Fada. Esses dois tipos são os menos comuns no jogo.

Na batalha, Palkia tem Ataque Ataque Especial fantásticos. No geral, você não vai errar com Palkia e ele pode superar a maioria dos inimigos, mas o fator que impede Dialga de subirt na nossa lista é que é menos resistente com menos HP, Defesa e possui menos resistências em geral.

Dialga

Imagem da The Pokémon Company

Dialga é o melhor lendário tipo dragão disponível em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. Ele é um tanque com poucas fraquezas e uma tonelada de resistências, o que significa que pode enfrentar bem com a maioria dos inimigos.

Você será capaz de destruir a maioria dos inimigos com Dialga graças ao seu alto Ataque Especial e extensão de ataques extremamente poderosos. Você precisará esperar até mais tarde no jogo para obter este Pokémon semelhante a Palkia, mas quando você está enfrentando a Elite Four, há poucas opções melhores para preencher uma vaga em seu time. Dialga é um Pokémon exclusivo do Brilliant Diamond, portanto, os jogadores do Shining Pearl precisarão trocá-lo se quiserem adicioná-lo à sua coleção.

Garchomp

Imagem da The Pokémon Company

A Pokédex de Sinnoh tem apenas um único Pokémon do tipo Dragão de evolução final que não é um Pokémon lendário, mas é o melhor do jogo. Garchomp é um monstro em batalha com estatísticas de ataque extraordinárias, juntamente com estatísticas globais adequadas.

Este versátil Pokémon do tipo Dragão e Terrestre pode dizimar rapidamente a maioria dos Pokémon, especialmente aqueles sobre os quais possui uma vantagem de tipo. O conjunto de movimentos que Garchomp pode aprender também é bastante extenso e, com as escolhas certas, pode ser configurado para cobrir a maioria das suas fraquezas.

Garchomp tem apenas duas grandes fraquezas, outro Pokémon tipo Dragão e Pokémon tipo Fada, dos quais você encontrará poucos nesta geração.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de dezembro.