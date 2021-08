Melhores Pokémon do tipo Sombrio em Pokémon Go

Pokémon do tipo Sombrio em Pokémon Go estão entre alguns dos melhores do jogo. Com uma variedade de formas diferentes de Pokémon de tipo duplo e de tipo único para escolher, haverá algo para atender às necessidades de cada jogador.

No Pokémon Go, os Pokémon do tipo Sombrio são poderosos contra inimigos do tipo Psíquico e Fantasma, mas são vulneráveis ​​a ataques do tipo Lutador, Fada e Inseto.

Com a enorme variedade de espécies de Pokémon disponíveis no jogo abrangendo as gerações de um a cinco dos títulos de console, há uma abundância de Pokémon do tipo Sombrio para escolher e algumas escolhas populares que podem ser capturadas e adicionadas à sua equipe.

Aqui estão os melhores Pokémon Sombrios disponíveis no Pokémon Go.

As cinco principais espécies do tipo Dark em Pokémon Go

Imagem via Niantic

Mega Houndoom

Imagem via Pokemon.com

As Mega Evoluções são de longe os Pokémon mais poderosos de todos os tipos de Pokémon, e, felizmente, existem vários Mega Pokémon do tipo Sombrio. O mais poderoso deles é o Mega Houndoom, ostentando um ataque extremamente impressionante com durabilidade adequada.

Um dos atributos mais impressionantes de Houndoom é seu alto dano por segundo, que pode eliminar rapidamente os inimigos. A melhor combinação de ataques para facilitar este alto dano é pegar o ataque rápido do tipo Fogo Presas de Fogo com o ataque carregado do tipo Sombrio Jogo Sujo. Embora uma combinação de tipos obtenha a maior quantidade de dano, existem várias opções com danos semelhantes de ataques do tipo Fogo e Sombrio, como combinando Jogo Sujo e Rosnado e Presas de Fogo com Lança-chamas.

Os melhores oponentes para Mega Houndoom são inimigos Psíquicos ou de Planta, mas existem muitos outros em que ele se sobressai. Embora Houndoon não apresente nenhuma fraqueza crítica, seria sensato evitar confrontos do tipo Lutador e Água como haverá um leve aumento de dano para os seus ataques.

Embora as Mega Evoluções sejam um estado temporário que reverterá à sua forma básica depois de concluídas, esses Pokémon também são a maneira perfeita de dizimar inimigos rapidamente, o que torna Houndoom um dos melhores Pokémon do tipo Sombrio do jogo.

Mega Gyarados

Imagem via Pokemon.com

Embora Gyarados não seja tradicionalmente um Pokémon do tipo Sombrio, uma vez que ele evoluiu para sua Mega Evolução, Gyarados ganha a o tipo Sombrio junto com seu tipo Água. Esta é a Mega Evolução perfeita, ostentando uma alocação de estatísticas extremamente bem-arredondada com alto dano e vida.

Ao se preparar para a batalha, há algumas lutas que você deseja evitar, incluindo oponentes do tipo Elétrico, Lutador, Fada e Planta. Mas há muitos confrontos em que Mega Gyarados se destaca, como contra inimigos do tipo Psíquico, Sombrio, Fogo e Fantasma.

Em termos de ataque, Gyarados precisa combinar tipos para obter o maior dano possível e a melhor dessas combinações é Mordida e Aqua Cauda. Juntos, esses dois ataques podem causar mais de 20 de dano por segundo e mais de 1.200 danos totais. Juntamente com os ataques do tipo Sombrio e Água de Mega Gyarados, o Pokémon também possui uma variedade de ataques do tipo Dragão.

Mega Gyarados é uma adição estranha a esta lista, já que o próprio Gyarados não tem o tipo Sombrio. Mas ele ainda tem acesso a ataques do tipo Sombrio e em sua forma Mega Evoluída, é um dos melhores Pokémon do tipo Sombrio do jogo.

Darkrai

Imagem via Pokemon.com

Embora não esteja atualmente disponível para ser capturado no jogo, Darkrai teve que ocupar um lugar nesta lista, pois é o Pokémon puro do tipo Sombrio mais poderoso do jogo. Este lendário Pokémon da quarta geração é feito sob medida como um atacante que pode ser capturado com um PC extremamente alto.

Os melhores ataques para Darkrai são o ataque rápido Rosnado e o ataque carregado Pulso Sombrio. Juntos, eles podem dizimar os inimigos em confrontos favoráveis ​​e neutros. Fora disso, Darkrai pode aprender o ataque carregado Explosão Focalizada, que é a maneira perfeita de enfrentar outros encontros do tipo Sombrio, e o ataque do tipo Fantasma Bola Sombria.

Darkrai não tem muitas fraquezas ou resistências em confrontos. Esse Pokémon é fracos para ataques do tipo Inseto, Fada e Lutador, mas resiste aos tipos Psíquico, Sombrio e Fantasma.

Semelhante às Mega Evoluções, os Pokémon lendários do jogo têm seus limites e não podem ser usados ​​em alguns modos de batalha. Mas em termos de força pura, Darkrai é a adição perfeita do tipo Sombrio para qualquer equipe.

Honchkrow

Imagem via Pokemon.com

Sem exigir nenhuma forma especial, Honchkrow é um Pokémon do tipo Sombrio excepcional com grande quantidade de dano e poucas fraquezas. Este Pokémon é um atacante e uma de seus poucas fraquezas é seu status de defesa baixo. Mas isso é compensado por sua alta vida.

Como um Pokémon do tipo Sombrio e Voador, Honchkrow se destaca contra oponentes do tipo Terrestre e Psíquico. Essas são as combinações perfeitas onde ele pode rapidamente eliminar os inimigos antes de ser eliminado.

Ao se preparar para uma batalha, os melhores ataques são Rosnado e Pássaro Bravo. Juntos, esses ataques causam mais danos. Ataque do Céu é um ótimo substituto se nenhum MT de ataque carregado estiver disponível. O principal a se manter em mente é que Rosnado é um ataque rápido indispensável para que Honchkrow cause a maior quantidade de dano.

Se você procura um Pokémon do tipo Sombrio amplamente disponível, o Honchkrow é o complemento perfeito para qualquer equipe.

Tyranitar

Imagem via Pokemon.com

Um dos Pokémon mais populares da lista, Tyranitar é uma espécie de tipo duplo que ostenta os tipos Pedra e Sombrio. Tyranitar é extremamente bem equilibrado, o que lhe permite enfrentar inimigos em uma variedade de confrontos diferentes.

Existem alguns tipos para os quais Tyranitar é fraco, mas aquele que deve ser evitado a todo custo são os inimigos do tipo Lutador. Nestes confrontos, Tyranitar sofrerá 256 por cento do dano, o que o colocará em grande desvantagem. Os melhores confrontos para Tyranitar são contra inimigos do tipo Psíquico, Sombrio, Fogo e Voador, entre outros.

Para o ataque de Tyranitar, existem três combinações diferentes que irão produzir resultados semelhantes e podem ser alterados dependendo de suas necessidades. Em primeiro lugar, os ataques com a maior quantidade de dano são o ataque rápido Mordida com o ataque carregado do tipo Pedra Gume de Pedra. Se você quiser uma ofensiva do tipo Sombrio, no entanto, Gume de Pedra pode ser trocado por Mastigada. A terceira combinação é de tipo Pedra com o ataque rápido legado Derrubada junto com Gume de Pedra.

Tyranitar é uma ótima opção como Pokémon do tipo Sombrio, bem como do tipo Pedra. Se você quiser um Pokémon que possa preencher essas duas funções em uma equipe, Tyranitar é a melhor escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 06 de maio.