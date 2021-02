Melhores Pokémon do tipo Lutador em Pokémon Go

Desde seu lançamento em 2016, Pokémon Go tem adicionado novas espécies periodicamente de suas inúmeras gerações.

Existem 18 tipos diferentes de espécies de Pokémon. Esses tipos são mais fortes contra alguns e mais fracos contra outros. Cada Pokémon tem acesso a diferentes ataques e um conjunto de estatísticas exclusivas que influenciam sua força geral. Com tantas espécies no jogo, pode ser confuso para os jogadores saber quais Pokémon são os melhores para levar para a batalha.

Para esta lista, vamos cobrir os melhores Pokémon do tipo Lutador de Pokémon Go, que são fortes contra Pokémon do tipo Normal, Pedra, Aço, Gelo e Noturno.

Aqui estão as melhores espécies do tipo Lutador em Pokémon Go.

Conkeldurr

Imagem da The Pokémon Company

Pokémon lutadores são conhecidos por serem grandes atacantes com uma infinidade de confrontos favoráveis. Mas Conkeldurr também é um grande defensor.

Com um PC máximo de 3.773, a alocação de estatísticas base de Conkeldurr é excelente e bastante equilibrada, permitindo que o Pokémon seja usado tanto como atacante quanto como defensor, caso a situação exija. Conkeldurr não possui grandes pontos fracos, o que significa que, embora alguns confrontos não sejam favoráveis, não há nenhum que precise ser evitado totalmente.

A melhor combinação de movimentos a ser feita é Contra-atacar com Soco Dinâmico. Juntos, esses dois movimentos do tipo Lutador produzem bastante dano por segundo. Mas onde Conkeldurr brilha mais é através de sua durabilidade, permitindo que o Pokémon cause mais danos durante a luta antes de ser derrotado.

Blaziken

Imagem via Pokemon.com

Esta evolução de inicial da terceira geração ostenta movimentos do tipo Fogo e Lutador em seu arsenal, tornando-o uma das opções mais dinâmicas nesta lista. A alocação de estatísticas básicas do Blaziken é adaptada em torno de seu ataque e, dadas as opções quando se trata de escolhas de ataques, isso é algo que Blaziken faz bem.

A melhor combinação de ataques para o tipo Lutador é Contra-atacar com Queimadura Explosiva. Blaziken pode usar o ataque carregado Explosão Focalizada, mas a diferença de dano entre ele e Queimadura Explosiva é tão grande que geralmente não vale a pena mudar, mesmo que a partida exija isso. Como você pode esperar, Blaziken também pode usar uma abordagem de movimento completamente do tipo Fogo trocando Contra-atacar por Chama Furacão. A escolha do movimento depende de em qual confronto você entrará.

Adquirir um Blaziken não deve ser difícil, pois ele evolui de um Torchic e a maioria dos jogadores provavelmente já o terá capturado, ou pode facilmente capturá-lo em eventos frequentes.

Lucario

Imagem via Pokemon.com

Como Pokémon do tipo Lutador e Aço, Lucario oferece uma ótima opção para jogadores graças às suas resistências à ataques do tipo Inseto, Venenoso e Pedra. Lucario está focado no ataque. Embora possa não ter a maior produção de dano, dadas suas resistências e falta de uma fraqueza crítica, Lucario tem muita versatilidade e pode ser usado efetivamente em muitos confrontos.

Para a batalha, leve o Contra-atacar ao lado de Aura Esférica para obter a maior quantidade de dano do tipo Lutador. Se você não tem a capacidade de mudar os movimentos de Lucario e ele já tem Soco Projétil como um ataque rápido, deve estar tudo bem, desde que o inimigo não seja resistente a ataques de Aço. Unir Soco Projétil e Aura Esférica causa um pouco mais de dano por segundo, portanto, o movimento certo a ser feito dependerá da situação.

Lucario é uma ótima opção para batalhas do tipo Aço e do tipo Lutador. Embora possa não ter uma produção de dano massiva, Lucario ainda tem muito a oferecer contra a maioria dos inimigos que pode enfrentar.

Machamp

Imagem via Pokemon.com

Como um puro Lutador, Machamp ostenta uma alocação pesada de estatísticas de ataque com durabilidade adequada para permanecer na batalha por longos períodos de tempo.

Existem muitas combinações de ataques do tipo Lutador que podem ser usadas por Machamp, mas a melhor delas é Contra-atacar com com Soco Dinâmico. Isso vai lhe dar a maior produção de dano possível e permitir que Machamp brilhe tanto em confrontos neutros quanto favoráveis.

Embora a forma normal de Machamp seja um Pokémon do tipo Lutador formidável, os jogadores que capturaram o Machamp Sombroso saberão o quão poderosa essa forma pode ser. De todos os Pokémon do tipo Lutador no jogo, Machamp Sombroso causa o maior dano por segundo.

Se você já tem um Machamp Sombroso, não precisará de nenhum outro Pokémon do tipo Lutador. Mas se este não for o caso, você sempre pode pegar um Machamp normal que ainda será uma grande adição à sua equipe.

Terrakion

Imagem via Pokemon.com

O único Pokémon Lendário a fazer parte desta lista, Terrakion é um Pokémon de tipo duplo com Pedra e Lutador. Terrakion pode ser tanto um atacante quanto um defensor e, embora ostente uma alta estatística de ataque, Terrakion permanece bastante durável.

Terrakion só tem acesso a um ataque do tipo Lutador, Corpo-a-corpo. Combinar isso com o ataque Derrubada do tipo Pedra fornece o máximo de dano por segundo e permite que Terrakion lentamente derrube os inimigos.

Um dos Pokémon mais fortes do jogo que possui estatísticas do tipo Lutador, Terrakion pode não ser sua escolha típica em relação a outros Pokémon do tipo Lutador, mas ainda é eficaz. Para capturar este Pokémon, você precisará localizar e derrotar sua Reide Lendária, por isso pode ser difícil para alguns jogadores adicionar Terrakion à sua equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.