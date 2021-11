Melhores Pokémon do tipo Fogo em Brilliant Diamond & Shining Pearl

O Diamond & Pearl originais são famosos por não possuírem muitos tipos Fogo. Se os jogadores não quisessem importar seu Pokémon do tipo Fogo de jogos anteriores, as únicas duas opções eram Chimchar, um dos três Pokémon iniciais dos jogos, e Ponyta, um Pokémon do tipo Fogo originário da Geração I que reapareceu em Sinnoh. Brilliant Diamond & Shining Pearl usam a Pokédex Sinnoh durante a história principal, o que significa que os jogadores ficarão restritos a esses dois até obterem a National Pokédex.

Depois de obter a National Pokédex, os jogadores serão capazes de encontrar Pokémon das Gerações I a III no Grand Underground, o que aumenta drasticamente o número de tipo Fogo disponíveis. Com isso em mente, aqui estão os melhores tipo Fogo em Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Chimchar

Screengrab via The Pokémon Company

Chimchar é uma escolha óbvia para jogadores que não querem gastar seu tempo procurando um Ponyta, mas querem o poder de um tipo Fogo em seu time. Mesmo tendo dificuldade no início do jogo contra líderes de ginásio como o Roark de tipo Pedra, Chimchar realmente se destaca na segunda metade do jogo. Sua evolução final, o Infernape do tipo Fogo e Lutador, é o sucessor espiritual do Blaziken da Geração III. O tipo extra ajuda a vencer os tipos Pedra que poderiam causar problemas e pode facilmente destruir Pokémon tipo Inseto da Elite Four. Se você concordar em não escolher Turtwig ou Piplup no início do jogo, Chimchar é uma ótima escolha para o longo prazo.

Ponyta / Rapidash

Imagem da The Pokémon Company

A outra opção óbvia aqui é Ponyta. Ele está disponível bem próximo ao início do jogo, o primeiro lugar que você pode encontrar é na Rota 206, e evolui para Rapidash, um atacante rápido e poderoso capaz de aprender golpes fortes do tipo Fogo, como Fire Blast e Flare Blitz. (Observe que este é o Ponyta e o Rapidash originais, não as versões de Galar de tipo Psíquico e Fada encontradas em Sword e Shield.) Rapidash desempenha um papel semelhante ao Infernape no final do jogo, onde pode eliminar líderes de ginásio e Pokémon da Elite Four rapidamente. Ele não tem o tipo secundário que o Infernape tem, mas quando você precisa do tipo Fogo, Ponyta e Rapidash farão por merecer.

Charizard

Imagem via Nintendo

Depois de concluir a história principal de Brilliant Diamond & Shining Pearl, você receberá a National Pokédex, que permite usar qualquer Pokémon da Geração IV ou anterior no jogo. A maneira mais fácil de obter esses Pokémon é por meio das seções específicas de tipo do Grand Underground ou transferindo-os por meio do Pokémon HOME, sendo que este último não estará disponível até o próximo ano.

Um ótimo tipo de Fogo para começar no Grand Underground é Charmander. Evolua para Charizard e você terá uma máquina de combate em suas mãos. Charizard é um ótimo atacante versátil que pode se especializar em ataque ou defesa e que será familiar para fãs de Pokémon de longa data. Contanto que você o deixe segurar uma Charti Berry para cobrir sua fraqueza quádrupla para o tipo Pedra, não há muito que pode abalar um Charizard.

Arcanine

Imagem da The Pokémon Company

Se você está procurando um tipo Fogo incrivelmente rápido, mas não quer escolher o Chimchar como seu inicial, Growlithe e sua evolução Arcanine são uma ótima alternativa. Arcanine é rápido o suficiente para se mover primeiro na maioria das situações de batalha e pode aprender poderosos movimentos não-Fogo como Extremespeed além de Flamethrower e Fire Fang se você estiver disposto a esperar antes de evoluí-lo de Growlithe. (Growlithe precisa de uma Fire Stone para evoluir para Arcanine.)

Blaziken

Imagem da The Pokémon Company

Blaziken é a potência original do tipo Fogo e Lutador. Se você está interessado em ter um atacante de Fogo rápido com dois tipos, mas não está entusiasmado com a ideia de um Infernape, que alguns consideram uma cópia barata, Blaziken é o Pokémon para você. Ele pode aprender uma grande variedade de outros movimentos por meio de TMs e Move Tutor, incluindo ThunderPunch, que ajuda a fortalecer sua fraqueza em relação à Água. Também é rápido, bate forte e tende a favorecer ataques físicos em vez de ataques especiais. Os tipos Fogo são geralmente rápidos e focados no ataque, e Blaziken é o exemplo perfeito.

Moltres

Imagem da The Pokémon Company

Se estiver jogando Shining Pearl, você poderá capturar este Lendário de Kanto no Ramanas Park, uma área pós-jogo que apresenta Pokémon lendários de toda a série. (Os jogadores de Brilliant Diamond terão acesso a Entei, um dos cães lendários da Geração II.) Como Charizard, Moltres é do tipo Fogo e Voador que pode aprender ataques poderosos. Por ser um Lendário, Moltres também tem estatísticas mais altas do que Pokémon comuns, o que permite que ele destrua as equipes dos oponentes. Observe que, por ser tecnicamente classificado como um Pokémon Lendário, Moltres pode não ser elegível para alguns tipos de jogo competitivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 18 de novembro.