Melhores Pokémon do tipo Fada em Pokémon Go

Embora existam apenas alguns Pokémon do tipo Fada no jogo, ainda existem algumas opções poderosas.

Há uma variedade de espécies de Pokémon para os jogadores capturarem no Pokémon Go. Pokémon capturados podem ser usados ​​para diferentes propósitos, incluindo batalhas ou reides.

Os numerosos Pokémon do jogo podem ser divididos em 18 tipos diferentes, com cada tipo tendo seus próprios pontos fortes e fracos. Os jogadores geralmente precisam ter um tipo específico de Pokémon pronto antes de entrar em uma batalha para obter a vantagem.

Para esta lista, vamos nos concentrar em Pokémon do tipo Fada. Fada é o tipo introduzido mais recentemente na franquia e tem a menor quantidade de Pokémon. Pokémon com o tipo Fada são fortes contra Dragão, Noturno e Lutador, mas fracos contra Venenoso e Aço.

Embora a quantidade de Pokémon Fada seja muito pequena, existem algumas opções diferentes para escolher, com algumas sendo mais fortes do que outras.

Aqui estão as cinco melhores espécies de fadas em Pokémon Go .

Togekiss

Togekiss é o tipo de Fada mais poderoso atualmente disponível no Pokémon Go. Com 3.767 de PC máx., Togekiss é um Pokémon completo e pode ser usado como atacante ou defensor.

Seu tipo duplo concede uma variedade de resistências, recebendo dano reduzido de Pokémon Inseto, Dragão, Lutador e do tipo Terrestre. Dadas essas resistências, levar Togekiss a lutas contra qualquer um desses tipos será a melhor escolha.

Quando se trata de ataques, Togekiss oferece acesso a uma variedade de movimentos, incluindo os tipos Normal, Fada, Fogo, Voador e Pedra. A combinação de ataques ideal para o Pokémon é pegar Encantar com Clarão Deslumbrante. Esses dois ataques do tipo Fada juntos causam o maior dano geral e o maior dano por segundo.

Se você está atrás de um Pokémon do tipo Fada capaz de apoiar seu time melhor do que qualquer outro, não há como deixar de lado Togekiss. Se você atualmente não tem um Togekiss para subir de nível, vale a pena se esforçar para adquirir um.

Gardevoir

Outro Pokémon de tipo duplo, Gardevoir possui uma combinação de ataques do tipo Fada e Psíquico. Embora o Pokémon não tenha grandes fraquezas, Gardevoir tem apenas duas resistências para Pokémon do tipo Dragão e Lutador.

Gardevoir é um grande atacante e um dos melhores com o tipo Fada no jogo. Quando se trata de otimizar sua combinação de ataques, Gardevoir tem uma variedade de opções que podem ser usadas em diferentes situações, mas a melhor combinação é Encantar e Psíquico. Esta combinação tem a maior produção de dano e, como atacante, será sua melhor opção. Você pode optar por Clarão Deslumbrante no lugar de Psíquico se precisar de um ataque carregado do tipo Fada.

Se você está entrando em uma luta contra um Pokémon do tipo Dragão ou Lutador e está procurando por algo que possa eliminar rapidamente o inimigo, Gardevoir é uma ótima opção.

Granbull

Um dos únicos Pokémon do tipo Fada puro no jogo, Granbull tem acesso a uma variedade de movimentos do tipo Noturno. O ataque e a resistência de Granbull são bastante equilibrados, proporcionando um grande ataque com saúde adequada. Mas sua estatística de defesa é substancialmente mais baixa, o que significa que não será o Pokémon do tipo Fada mais durável.

Apesar disso, Granbull pode ser uma escolha louvável. Os melhores ataques para Granbull são Encantar e Jogo Duro. Esses dois ataques do tipo Fada produzem 14,88 de dano por segundo. Se o confronto exigir, Mordida pode ser usado no lugar de Encantar, garantindo acesso a um ataque do tipo Noturno ao custo de uma pequena redução de dano.

Embora não seja o melhor Pokémon do tipo Fada, Granbull continua sendo uma das melhores opções nesta lista.

Rapidash de Galar

Ao contrário de sua variante original, Rapidash de Galar possui os tipos Fada e Psíquico em vez de Fogo. O que a dupla tem em comum, entretanto, é que ambos são atacantes com grande dano, mas não têm durabilidade.

Rapidash de Galar se destaca nesta lista porque sua combinação ideal não inclui nenhum ataque do tipo Fada. Atualmente, este Pokémon não tem acesso a nenhum ataque rápido do tipo Fada e apenas a um carregado. Isso limita o número de combinações eficazes. A melhor combinação para fazer é Corte Psíquico e Psíquico, mas se você precisar de ataques Fada, Corte Psíquico pode ser combinado com Jogo Duro para uma pequena redução de dano.

Se você está entrando em um confronto que requer um Pokémon do tipo Fada simplesmente para fins de resistência, Rapidash de Galar pode ser a melhor opção, dada seu tipo Psíquico.

Clefable

Outro Pokémon do tipo Fada puro no jogo, Clefable é uma das opções mais reconhecíveis, remontando à primeira geração de Pokémon. Embora muitos dos Pokémon do tipo Fada no jogo sejam atacantes, Clefable se destaca porque é otimizado para ser um defensor. Seu PC máximo é 2.755 com uma alocação de estatísticas básicas com foco na saúde.

Clefable também é um dos únicos Pokémon do tipo Fada a ter acesso a um movimento legado. Embora possa não ser do tipo Fada, para a maior quantidade de dano o ataque Pancada é sua melhor opção, e juntar com o ataque carregado do tipo Fada, Clarão Deslumbrante funciona perfeitamente. Alternativamente, você pode pegar Encantar junto com Clarão Deslumbrante para uma ofensiva do tipo Fada com um pequeno custo de redução de dano. Essa escolha depende muito da combinação original do Pokémon e se o jogador tem os itens corretos para fazer a mudança.

Se seu oponente for um atacante do tipo Dragão, Clefable é uma das melhores opções nesta lista devido à sua resistência e durabilidade. Embora não vá causar muito dano, Clefable é perfeito para se defender de adversários difíceis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.