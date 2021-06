Melhores Pokémon do tipo Dragão em Pokémon Go

Entre todas as espécies de Pokémon no Pokémon Go, os de tipo Dragão têm uma das maiores quantidades de dano no jogo. Esses Pokémon são atacantes perfeitos para derrubar jogadores inimigos ou Reides.

No jogo, existem 18 tipos diferentes de Pokémon, e cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos. Pokémon do tipo Dragão são fortes contra outros Dragões, mas fracos contra o Gelo e Fada.

Existem muitas opções para escolher quando se trata de dragões no jogo, com muitos ostentando mais de um tipo. Cada Pokémon tem acesso a uma variedade de movimentos exclusivos, mas ao entrar na batalha, eles só terão acesso a um ataque rápido e um ataque carregado.

Pode ser difícil determinar quais Pokémon são os mais fortes desse tipo. Nesta lista, analisaremos as opções do tipo Dragão mais poderosas no jogo.

Aqui estão os melhores dragões em Pokémon Go.

Reshiram

Imagem da The Pokémon Company

Reshiram tem um PC máximo alto com estatísticas base focadas no ataque, resultando na habilidade de causar danos massivos.

Como muitos outros Pokémon nesta lista, este Lendário da quinta geração possui uma dois tipos. Se você deseja obter o máximo de dano absoluto de Reshiram, os ataques do tipo Fogo são sua melhor opção.

Combinar Presas de Fogo com Superaquecimento dará a você aquele dano máximo. Se você precisar de ataques do tipo Dragão para suas lutas, entretanto, optar por Sopro do Dragão e Meteoro do Dragão ainda causará dano massivo, apenas um pouco menos do que a alternativa do tipo Fogo.

Reshiram não tem fraqueza crítica. Entretanto, Dragão, Terrestre e Pedra causam dano adicional. O Pokémon Lendário também possui resistência crítica a ataques do tipo Fogo e Planta, o que significa que nesses confrontos apenas 39,1 por cento do dano será causado a Reshiram.

Embora os Pokémon Lendários tenham limitações nas batalhas em que podem participar, Reshiram é o atacante do tipo Dragão perfeito para sua equipe, se você puder levar este Lendário para a batalha.

Garchomp

Imagem da The Pokémon Company

Quando se trata de quantidade de dano total, existem poucos Pokémon do tipo Dragão capazes de lidar com os números que Garchomp pode. O Pokémon Dragão e Terrestre possui mais de 4.400 PC máximos com uma alocação de estatísticas base bem balanceada, garantindo a Saúde adequada para complementar seu alto dano.

Quando se trata de combate, Garchomp está perfeitamente equipado para causar danos devastadores através da combinação de Cauda do Dragão e Ultraje. Juntos, esses ataques podem causar uma quantidade de dano de 18,95 DPS, totalizando 992,29 de dano total. Fora de seus golpes do tipo Dragão, Garchomp também tem acesso a uma variedade de ataques terrestres e ao ataque carregado Fogo Rajada de Fogo. Esta variedade de ataques permite que Garchomp seja otimizado para atender às necessidades específicas do jogador ao entrar em combate.

Existem alguns tipos contra os quais os jogadores devem ser cautelosos ao usar o Garchomp. Outros Pokémon do tipo Dragão e Fada vão ganhar vantagens leves de dano contra Garchomp. Mais importante, no entanto, evite confrontos com Pokémon do tipo Gelo. Nessas batalhas, o inimigo ganhará um aumento de dano de 25,6 por cento, já que os tipos de gelo são fortes contra Terrestre e Dragão.

Se você quer um Pokémon do tipo Dragão que causa danos impressionantes e ao mesmo tempo é durável o suficiente para durar em batalhas difíceis, Garchomp é a opção perfeita para adicionar ao seu time.

Salamence

Imagem da The Pokémon Company

Um dos Pokémon do tipo Dragão mais populares da franquia, Salamence possui a combinação de Dragão e Voador. As estatísticas de Salamence giram em torno do ataque.

A melhor combinação de ataques para Salamence é Cauda do Dragão e Ultraje. Juntos, esses dois ataques do tipo Dragão causarão incríveis 19,76 de dano por segundo. O que diferencia Salamence de muitos dos outros Pokémon do jogo é que ele pode ser capturado na forma Sombrosa. A forma Sombrosa de Salamence prioriza um aumento de dano massivo em troca de durabilidade. Se você tiver a forma Sombrosa, a melhor combinação de ataques é Cauda do Dragão com Meteoro do Dragão para possuir 23,20 DPS.

Se a forma Sombrosa for uma opção, Salamence é facilmente um dos Pokémon do tipo Dragão mais poderosos do jogo. Mas mesmo que não seja, Salamence é um grande dragão para adicionar ao seu time.

Rayquaza

Imagem da The Pokémon Company

Rayquaza é um dos Pokémon mais populares do jogo. Este lendário da geração três é otimizado apenas para danos.

Com uma variedade de ataques, incluindo os tipos Dragão, Voador e Terrestre, Rayquaza pode ser ajustado para se adequar a uma variedade de situações. Os jogadores provavelmente vão querer ficar com uma ofensiva do tipo Dragão para facilitar o maior dano possível. A melhor combinação para o Pokémon é Cauda do Dragão e Ultraje.

Embora este Pokémon seja incrivelmente poderoso, os jogadores devem evitar confrontos do tipo Gelo, uma vez que são pontos fracos essenciais para Rayquaza. Por outro lado, os combates com Planta e Terrestre são perfeitos com uma resistência de tipo de 39,1 por cento.

Se você pode capturar um Rayquaza, não há razão para evitar isso, já que este é de longe um dos Pokémon mais impressionantes do jogo.

Palkia

Imagem da The Pokémon Company

Palkia foi apresentado ao Pokémon na quarta geração como um Lendário do tipo Dragão. Este Pokémon possui o mesmo alto nível de dano que você esperaria de uma espécie de seu calibre com poucos pontos fracos.

Como é comum com Pokémon do tipo Dragão, a melhor combinação ofensiva é Cauda do Dragão e Meteoro do Dragão. Fora dos ataques do tipo Dragão, Palkia também possui vários ataques do tipo Água e um único ataques do tipo Fogo.

Palkia não possui nenhuma fraqueza crítica e é fraco apenas para os tipos habituais de Dragão e Fada. Dada sua versatilidade e resistência a ataques do tipo Fogo e Água, Palkia pode ser o Dragão que você precisa para sua equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de junho.