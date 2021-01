Pokémon Go continua sendo um dos jogos para celular mais populares em todo o mundo desde seu lançamento em 2016, permitindo aos jogadores capturar centenas de suas espécies Pokémon favoritas de muitas gerações da franquia.

Diferentes espécies apresentam uma variedade de habilidades e estatísticas únicas. Com o número de Pokémon e habilidades no jogo, pode ser confuso para os jogadores qual Pokémon é o melhor para reides ou batalhas contra jogadores que eles possam encontrar.

Em Pokémon Go, existem 18 tipos diferentes de Pokémon. Assim como nos jogos Pokémon originais, cada tipo varia em eficácia contra outros tipos de Pokémon.

Para esta lista, iremos cobrir Pokémon do tipo Planta, que são supereficazes contra os0 do tipo Água, Pedra e Terrestre. Existem muitos Pokémon de Planta diferentes no jogo, mas alguns são mais fortes do que outros.

Aqui estão as espécies do tipo Planta mais fortes disponíveis no Pokémon Go.

Os 5 melhores Pokémon de Planta no Pokémon Go

Imagem via Niantic

Mega Venusaur

Imagem via Nintendo

Pode não ser nenhuma surpresa que algumas das escolhas mais fortes no jogo sejam Megaevoluções, incluindo Mega Venusaur. Esta forma ostenta um colossal PC 4.181 incluindo bastantes estatísticas com ênfase no ataque e defesa.

Mega Venusaur pode causar dano massivo com seus movimentos do tipo Planta e Venenoso. Os dois melhores ataques para usar com este Pokémon são Chicote de Vinha como um movimento rápido e Planta Mortal como um movimento carregado. Estes movimentos permitirão que Mega Venusaur destrua os defensores tanques de Pedra e Terrestre que encontrar.

Embora as Megaevoluções sejam apenas temporárias, se você sabe que vai precisar de um poderoso Pokémon do tipo Planta em uma batalha, não procure mais, Mega Venusaur.

Mega Abomasnow

Imagem via Nintendo

O segundo Pokémon da nossa lista vem na forma de outra Megaevolução. Mega Abomasnow possui um PC máximo de 3.850 com outra distribuição de estatísticas base bem distribuída. Mais importante, este Pokémon do tipo Planta não é afetado por Gelo, pois também é um Pokémon do tipo Gelo. Isso torna este Pokémon a escolha perfeita contra inimigos de gelo, mas tem o custo de receber ainda mais danos de ataques de fogo, em 256 por cento.

Folha Navalha e Bola de Clima concedem uma gama bem equilibrada de ataques que podem causar danos substanciais à maioria dos inimigos. Se houver necessidade, você sempre pode usar um MT para mudar o ataque de Mega Abomasnow para um com mais movimentos do tipo Planta.

Em sua forma Megaevoluída, Abomasnow é absolutamente um dos melhores Pokémon de Planta do jogo. Mas optar por esse Pokémon em vez de outros provavelmente dependerá da situação para a qual ele está sendo usado.

Tangrowth

Imagem via Nintendo

Como um Pokémon puro do tipo Planta, Tangrowth supera seus concorrentes. Ostentando todos os pontos fortes e fracos regulares que vêm com Pokémon do tipo Planta, Tangrowth tem alta resistência acompanhada por uma defesa e ataque decentes.

A melhor combinação de movimentos para Tangrowth é Chicote de Vinha e Chicote Poderoso. Juntos, esses dois movimentos do tipo Planta podem destruir os inimigos, causando danos devastadores a muitos dos defensores do tipo Pedra e Terrestre.

Ao contrário das Megaevoluções nesta lista, você não precisará utilizar itens para realçar a força presente em Tangrowth. Por este motivo, Tangrowth pode ser a escolha perfeita para a sua situação.

Torterra

Imagem via Nintendo

A evolução final de Turtwig, Torterra é uma excelente escolha de Pokémon de Planta em Pokémon Go. Com um tipo duplo de Planta e Terrestre, Torterra serve como a escolha perfeita para dominar Pokémon do tipo Elétrico, levando ainda menos danos devido à sua resistência.

Embora Torterra possa ser versátil como um Pokémon de Planta, sua distribuição de estatísticas é bem balanceada e é igualmente capaz de causar muitos danos. Os movimentos perfeitos para Torterra consistem em Folha Navalha e Planta Mortal. Juntos, esses ataques podem destruir rapidamente inimigos vulneráveis.

Embora em sua forma padrão, Torterra seja formidável, sua força é aumentada ainda mais se você for capaz de capturar uma forma Sombrosa do Pokémon de um Pokéstop da Equipe Rocket. A forma Sombrosa de Torterra é capaz de causar dano extra com seus movimentos, mas esta forma também receberá dano aumentado em troca.

No geral, independentemente da forma, Torterra é um excelente Pokémon do tipo Planta e definitivamente um que todo jogador deve possuir.

Sceptile

Imagem via Nintendo

Sceptile, a evolução final de Treeko, ostenta uma alocação de estatísticas focada no ataque dentro de seu formidável PC máx. de 3.117.

Como poucos dos outros Pokémon nesta lista, Sceptile não possui nenhuma forma melhorada, como uma Megaevolução ou forma sombrosa. Embora alguns possam ver isso como uma fraqueza, Sceptile ainda é poderoso e pode se defender contra algumas dessas formas especiais de Pokémon.

Cortador de Fúria e Planta Mortal são as melhores habilidades para escolher causar o máximo de dano na velocidade mais rápida. Esses dois movimentos de Planta são perfeitos para destruir inimigos vulneráveis. Como outros tipos de Planta, ainda há confrontos desfavoráveis ​​que você deve evitar, principalmente Pokémon do tipo Fogo.

Sceptile é muito bom trocando dano, mas sua vida pode ser muito baixa. Ao usar este Pokémon, tenha o cuidado de escolher suas batalhas com sabedoria e utilize seus pontos fortes para vencer seus oponentes rapidamente.

Se procura um Pokémon excepcional em combates favoráveis ​​e bastante fácil de localizar e capturar, esta é uma das melhores opções do tipo Planta para você.

