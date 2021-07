Parece óbio. A enorme quantidade de Pokémon e sua grande variedade de habilidades são abundantes para um MOBA, e agora ele finalmente está aqui: Pokémon UNITE.

Um dos Pokémon favoritos e mais reconhecíveis do mundo, Snorlax, está no jogo no lançamento. A grande e robusta criatura parecida com um urso é uma força dominante em qualquer jogo do UNITE, especialmente quando colocada na rota superior com um personagem de outro arquétipo.

Snorlax, como deveria ser, é um Pokémon extremamente tanque que se adapta muito bem à classe Defensor. Ele é capaz de segurar uma área com sua força, tamanho e alta quantidade de Vida enquanto atrapalha as lutas de equipe com seus ataques distintos e específicos.

Esta é a melhor maneira de preparar Snorlax como tanque e Defensor em Pokémon UNITE.

Melhores Itens e Ataques para Snorlax em Pokémon UNITE

Screengrab via Nintendo

Ataques

Heavy Slam: faz o usuário bater com o corpo pesado no chão, causando dano aos Pokémon oponentes na área de efeito e os arremessando.

Upgrade (Nível 11): Aumento do dano causado.

Block: faz com que o usuário abra bem os braços para criar uma parede e concede a ele um escudo. Impede que o Pokémon atravesse a parede e empurra os Pokémon adversários que colidem com ela.

Upgrade (Nível 13): Reduz o dano que o usuário recebe enquanto este movimento está em efeito.

Held Itens

Leftovers: Quando o Pokémon não está em combate, ele recupera 1 / 1,5 / 2% de seu HP máximo a cada segundo.

Assault Vest: Quando o Pokémon não está em combate, ele recebe um escudo que anula dano de Sp. Atk igual a 9/12/15 por cento de seu HP máximo.

Rocky Helmet: Quando o Pokémon recebe uma certa quantidade de dano, o dano é causado aos Pokémon oponentes próximos igual a 3/4/5% do HP máximo do Pokémon.

Battle Item

Eejct Button: Move para uma direção especificada imediatamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 23 de julho.