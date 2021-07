Melhores Itens e Ataques para Slowbro em Pokémon UNITE

Slowpoke e Slowbro, conhecidos por serem alguns dos Pokémon mais preguiçosos e lentos da série, juntaram-se à lista inicial de rostos familiares em Pokémon UNITE, a primeira versão da série em um MOBA. Embora à primeira vista esses dois Pokémon possam parecer deslocados, sua jogabilidade os torna dois dos melhores Pokémon de suporte do jogo.

Tanto o Slowpoke quanto o Slowbro são classificados como Pokémon Defensor, o que significa que são excelentes para absorver toneladas de danos e garantir que os Pokémon adversários não alcancem o resto da sua equipe. Os ataques que eles têm à disposição são muito poderosos, mas muitas vezes situacionais. E como outros Pokémon no jogo, a maioria está ligada à sua evolução.

Com a capacidade de empurrar os oponentes para longe, anular dano, atordoar os oponentes e muito mais, Slowbro é uma das melhores opções para os Defensores atualmente no jogo. Para garantir que você está usando o Slowbro em seu potencial máximo, aqui está a melhor opção para o Slowbro em UNITE.

Imagem da Pokémon Company

Concentre-se na sustentação, não no dano

Como um Defensor, Slowbro quer estar no meio da ação o tempo todo, garantindo que sua equipe cause os danos e permaneça por perto para isso. Portanto, as combinações de ataque de Slowbro devem ser utilizadas para ocupar os ataques dos inimigos em vez de entrar em ação sozinho com a intenção de causar danos massivos.

Ao atingir o nível quatro, os jogadores devem optar por Scald em vez de Surf. Enquanto o Surf tem o benefício adicional de criar uma zona que derruba os oponentes de forma consistente por um curto período, a queimadura de Scald é mais potente. Ele também tem uma recarga muito mais curta do que o Surf, permitindo que a habilidade Oblivious do Slowbro seja ativada com mais frequência, o que diminui o dano causado ao Slowbro quando ataca um oponente e diminui sua Defesa Especial.

No nível seis, Slack Off deve ser transformado em Telekinesis. Quando apontada corretamente, o ataque impulsiona o oponente alvejado no ar e interrompe completamente seu movimento. Ativá-lo novamente puxará os oponentes para Slowbro, dando a seus companheiros o tempo oportuno para atacar. Esse movimento funciona melhor contra Pokémon com avanços como Cinderace e Zeraora, evitando sua fuga e garantindo seu abate.

Pegue itens de defesa

Quando os jogadores alcançam o nível 10 de treinador, seus Pokémon podem segurar três Held Itens ao mesmo tempo. Embora alguns desses itens sejam obtidos ao subir de nível, a maioria pode ser adquirida no Aeos Emporium por Aeos Coins. Slowbro, em particular, prospera com alguns desses itens na loja, especialmente aqueles que funcionam com sua capacidade de receber muitos danos.

O Rocky Helmet é uma das melhores opções para Slowbro. Enquanto está na linha de frente e absorvendo dano, este item permite que os oponentes recebam dano ao mesmo tempo. Isso funciona muito bem com Scald, que também aplica dano de queimadura ao longo do tempo, o que significa que Slowbro irá lentamente destruir os oponentes antes que eles percebam.

O Buddy Barrier é outro item ideal para Slowbro, pois fornece mais recursos de suporte para um kit já focado em ajudar sua equipe. Quando Slowbro usa seu poderoso Unite Move que mantém um oponente no lugar, a Buddy Barrier dará um escudo a si mesmo e a um aliado próximo com HP baixo para garantir que outros inimigos não fiquem no caminho de derrotar o alvo.

Para manter seu HP, Slowbro também deve levar o Shell Bell. Este item recupera um pouco de Vida cada vez que Slowbro usa um ataque, o que também funciona com a habilidade de Slowbro que permite que ele receba menos dano. Quando combinado com uma Poção como um Battle Item, Slowbro com um Shell Bell será um tanque ambulante que está sempre pronto para voltar para uma luta com uma grande quantidade de HP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 22 de julho.