Melhores Itens e Ataques para Pikachu em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE tem uma lista de personagens relativamente pequena em comparação com outros MOBAs, o que significa que é absolutamente essencial aprender as melhores combinações de itens e ataques para cada Pokémon que você deseja jogar em diferentes situações.

Pikachu não é apenas o mascote de toda a franquia Pokémon, mas também é um dos Pokémon que você pode desbloquear desde o início do jogo. Isso o torna obrigatório para muitos jogadores iniciantes no UNITE e pode ser um poderoso aliado ou oponente assim que você começar a fazer partidas.

E, mesmo se você não pegar no início, você pode pegar a Unite License do Pikachu na Unite Battle Commission por 6.000 Aeos Coins ou 345 Aeos Gems.

O Pokémon do tipo elétrico é classificado como um atacante de nível iniciante, com foco específico em ataques à distância. Você usará o Pikachu quase exclusivamente como uma opção ofensiva, embora ele tenha alguma flexibilidade e possa preencher uma função de suporte de longo alcance se um time estiver jogando com escalações específicas e mais defensivas.

Se você planeja usar o roedor veloz, aqui está a melhor combinação que você pode usar para aproveitar todo o potencial de Pikachu.

Held Itens

Como Pikachu estará quase totalmente focado em causar com o máximo de dano possível no menor período de tempo, você quase que exclusivamente irá querer aumentar as estatísticas mais importantes à sua disposição: Ataque Especial e Velocidade.

Float Stone

A Float Stone é um pouco estranha porque aumenta o Ataque e não o Ataque Especial, mas o +10 na velocidade de movimento quando não está em combate é o que você quer com esse item. Isso permitirá que você se mova de um lugar para outro um pouco mais rápido.

Wise Glasses

Simplificando, os o Wise Glasses são necessários para qualquer atacante especial. Ele só aumenta uma estatística, mas isso é tudo que você precisa para maximizar as opções mortais de Pikachu, especialmente quando você maximiza totalmente o item.

Sp. Atk Specs

Isso é mais situacional, mas como Pikachu basicamente só vai correr com o objetivo de nocautear oponentes e marcar pontos, a natureza condicional do Sp. Atk Specs para aumentar as estatísticas vale a pena.

Battle Itens

Eject Button

Jogar com o aumento de velocidade da Float Stone fora do combate é ótimo, mas você ainda estará vulnerável a ser imobilizado por Pokémon adversários, sendo cortado de quaisquer opções de fuga ou de seus companheiros de equipe. Isso torna o Eject Button perfeito para o Pikachu porque dá aos jogadores uma maneira fácil de obter mais distância de uma situação potencialmente perigosa.

As opções alternativas incluem X Attack ou X Speed, que também ajudarão a aumentar as estatísticas de Pikachu por um breve período.

Movimentos

Nível Um: Thunder Shock

Thunder Shock causa algum dano direto a vários alvos se você puder mirar corretamente, e pode fornecer um pequeno efeito de atordoamento também. Como primeira escolha, é ótimo para coletar XP inicial e se preparar para se tornar uma força ofensiva devastadora. Electroweb também vem mais tarde, o que dá a Pikachu um grande golpe inicial para derrubar Pokémon adversários.

Nível Quatro: Thunder

Electro Ball é ótimo se você está jogando um jogo mais rápido e muito mais agressivo ou indo para emboscadas rápidas, mas Thunder é perfeito para a rota com companheiros de equipe e potencialmente derrubando vários inimigos ao mesmo tempo. É ótimo para impactar grandes áreas e derrubar acampamentos de Pokémon selvagens, ou até mesmo impedir ataques potenciais de seus oponentes.

Upgrade (Nível 11): Aumenta o número de vezes que este ataque é ativado

Nível Seis: Thunderbolt

O movimento exclusivo do tipo elétrico é tão forte em UNITE quanto em qualquer outro jogo Pokémon, fornecendo ao Pikachu mais potencial de dano, além de deixar os inimigos atingidos incapazes de agir por um curto período. Volt Tackle não é o ideal porque, embora possa ser bom para derrubar um oponente em retirada, também deixa o Pikachu mais perto da ação, deixando você mais aberto para ser eliminado.

Upgrade (Nível 13): Aumenta o dano causado por este ataque

Nível Nove: Thunderstorm

Assim como todos os outros Pokémon, Pikachu ganha acesso ao seu movimento Unite no nível nove. O Thunderstorm permite que você chame instantaneamente vários raios de eletricidade hiper-alimentados para qualquer inimigo na área circundante.

