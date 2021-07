Melhores Itens e Ataques para Mr. Mime em Pokémon UNITE

Se você gosta de personagens com truques estranhos que podem balançar partidas inteiras porque outros jogadores não sabem como contra-atacá-los, Mr. Mime será perfeito para você em Pokémon UNITE.

Mr. Mime é um Pokémon que fornece um espaço seguro para companheiros de equipe e os prepara para abater facilmente. O tipo Psíquico pode usar todos os quatro movimentos atualizados com grande efeito, então a maior parte das suas opções de conjunto é apenas preferência pessoal ou aprender quais ataques funcionam melhor com quais formações de equipe.

Em geral, o Mr. Mime é ótimo em confundir oponentes, bloqueando-os de possíveis rotas de fuga e apoiando companheiros de equipe com sua estranha combinação de ataques. Contanto que você permaneça perto de seu parceiro de rotas e aprenda os melhores momentos para lançar Barrier ou Guard Swapping em um alvo, você vale ouro.

Pegar a Unite License do Sr. Mime custa 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems. Aqui estão algumas opções de para o tipo Psíquico / Fada se você estiver pronto para pregar peças e bagunçar as rotas com Barreiras.

Itens

Held Itens

Assault Vest

O Mr. Mime já é bem volumoso, mas você vai querer pelo menos um item extra de defesa para garantir que você possa sobreviver contra alguns dos mais irritantes atacantes de longo alcance como Pikachu se você acabar lutando contra eles.

Shell Bell

Curar durante o uso de ataques especiais e receber um aumento em sua estatística básica tornam o Shell Bell um item muito atraente para o Mr. Mime. Não só permitirá que você cure enquanto causa dano a qualquer oponente, mas também aumentará seu Ataque Especial e encurtará o tempo de recarga de ataques.

Buddy Barrier

Este é o único item que você provavelmente pode trocar se não gostar dele. Ter um escudo ao usar o Unite Move é muito útil para o Mr. Mime, pois os oponentes podem se juntar no Pokémon enquanto ele lança o Unite Move. Buddy Barrier também dá um escudo para um aliado próximo com o menor HP e um aumento de base para o HP do usuário.

Battle Item

Eject Button

O Eject Button é bom para atravessar paredes, escapar de inimigos ou para garantir aquele abate. É um utilitário sólido e versátil que qualquer Pokémon pode usar com eficácia.

Potion

Já que o Mr. Mime não pode se curar completamente, ter uma Potion oferece um pouco de sustentabilidade extra. Isso é especialmente bom se você precisar segurar uma rota sozinho, porque o Mr. Mime tem vida o suficiente e causa dano suficiente para repelir os inimigos do ponto de sua equipe, contanto que ele possa sobreviver.

Ataques

Nível Um: Fake Out

Fake Out é um ataque simples, mas funciona quando tudo o que você precisa fazer é correr para a sua rota e ajudar a eliminar Pokémon selvagens.

Nível Quatro: Confusion

Confusion e Psychic são opções sólidas dependendo do que você precisa, mas Confusion fornece mais dano de explosão e pode atordoar os inimigos empurrados por ele. Se você precisar de mais dano em área ou se sua equipe precisar de um iniciador para lutas de equipe próximos, Psychic pode ser melhor para você.

Upgrade (Nível 11): Aumenta o dano causado pelo ataque.

Nível Seis: Barrier

Guard Swap é muito divertida e pode levar a alguns momentos incríveis, mas a barreira é boa demais para ser deixada de lado quando você realmente deseja causar um impacto consistente no jogo. Ele cria uma grande parede que bloqueia os Pokémon de se mover através dela, o que pode levar a abates fáceis, fugas seguras e até mesmo bloquear Unite Mmoves em certas circunstâncias. Também ajuda que você possa armazená-las, começando com duas barreiras assim que fizer o upgrade.

Upgrade (Nível 13): Aumenta o número máximo de usos que podem ser mantidos na reserva para este ataque.

Nível Nove: Showtime!

Showtime! fará com que o Mr. Mime entre e cause dano por tempo a qualquer Pokémon próximo ao mesmo tempo que os atordoa. Isso pode ser usado como um grande iniciador de lutas de equipe ou para terminar as coisas quando você estiver com poucos recursos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de julho.