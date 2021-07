Melhores Itens e Ataques para Machamp em Pokémon UNITE

Quando as pessoas pensam no termo “completo”, elas podem pensar que significa ser bom (ou pelo menos decente) em várias coisas diferentes. E se for esse o caso, não mostre a eles a versão de Machamp do Pokémon UNITE, um Pokémon que se destaca nas circunstâncias certas.

Isso não quer dizer que Machamp não seja uma boa escolha, mas tirar o máximo proveito do Pokémon requer o jogador certo ou a composição da equipe devido ao seus ataques limitados, mas opressores.

Como um All-Rounder, Machamp foi criado para complementar seus companheiros de equipe, oferecendo a melhor opção para balançar uma luta em equipe. O tipo Lutador brilha mais forte quando pode envolver e limpar lutas de equipe ou pegar outro Pokémon em rotação em combinação com um atacante de longo alcance apoiando-o.

Machamp pode ser uma força a ser enfrentada se você puder combiná-lo com o parceiro certo e deixá-lo livre. Os jogadores podem desbloquear o lutador por 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems, adicionando uma opção poderosa à sua lista no UNITE. Se você gosta de se desafiar para ter sucesso em uma função específica, mas importante, aqui está a melhor opção para você usar como padrão para o Machamp.

Itens

Held Itens

Muscle Band

Independentemente da estratégia que você deseja usar para Machamp, a Muscle Band é obrigatória porque dá um impulso incrível às estatísticas mais importantes do Pokémon. Seu Attack receberá um fortalecimento, e seus Ataques Básicos sairão ainda mais rapidamente, tornando-o uma ameaça ainda maior.

Scope Lens

A maioria dos jogadores gosta de brincar com fogo, usando uma Scope Lens para dar a Machamp um impulso para seu dano crítico. Isso ajuda a acumular o máximo de dano possível enquanto imobiliza os Pokémon adversários, mas pode derreter até as paredes mais volumosas quando em conjunto com o ataque Cross Chop.

Se você não se preocupa em aumentar as chances de crítico, você também pode trocá-lo por Leftovers ou um Assault Vest para tentar se dar um pouco mais de sobrevivência.

Float Stone

Um aumento na velocidade de movimento e na estatística de Ataque? Os jogadores do Machamp que adoram derrubar seus oponentes e jogá-los de volta para seus companheiros já estão na fila para isso.

Battle Itens

Eject Button

Parece que a maioria dos jogadores de Machamp gosta de ter o Eject Button equipado para manter um pouco de utilidade. O item pode servir como outra maneira de entrar em contato com inimigos complicados ou como uma ferramenta de fuga quando um avanço ou luta em equipe está indo mal.

Ataques

Nível Um: Karate Chop

A maioria dos Pokémon simplesmente escolhe sua primeira opção ofensiva assim que o jogo começa. Karate Chop é uma maneira simples, mas eficaz de atacar Pokémon selvagens e inimigos infelizes que não são inteligentes o suficiente para ficar longe de um Machop que se aproxima. Também é melhor do que Bulk Up.

Nível Cinco: Cross Chop

Este espaço de ataque é onde Machamp realmente começa a mostrar seu potencial. Cross Chop causa uma grande quantidade de dano com um ataque rápido e tem uma grande chance de crítico. Close Combat também é bom, mas a maioria dos jogadores gosta do uso mais direto de Cross Chop e do fato de ser mais difícil de esquivar.

Upgrade (Nível 11): Aumenta o Ataque com cada Ataque Básico, até um máximo definido.

Nível 7: Submission

Seu oponente dificilmente estará seguro quando um Machamp tiver Submission porque você pode ignorar basicamente tudo, deslocar seu alvo, causar dano e atordoá-lo, tudo isso enquanto fortalece o próximo Ataque Básico e aumenta a velocidade dos movimentos por um curto período de tempo.

Upgrade (Nível 13): aumenta ainda mais a taxa de acerto crítico e aumenta a velocidade de ataque básico.

Nível Nove: Barrage Blow

Ver um Machamp usar seu Unite Move para chegar até você pode ser uma das coisas mais assustadoras do jogo, porque há pouco que você possa fazer para impedi-lo. O ataque aumenta a velocidade de movimento do usuário, Ataque, Defesa e Defesa Especial por um curto período de tempo e libera um poderoso combo de ataque quando usado novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de julho.