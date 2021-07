Melhores Itens e Ataques para Eldegoss em Pokémon UNITE

Certos Pokémon parecem feitos para desempenhar papéis muito específicos em Pokémon UNITE. E, como o único curandeiro dedicado no jogo no lançamento, Eldegoss é uma escolha viável para praticamente qualquer batalha.

Eldegoss não é excessivamente tanque, mas não será um alvo fácil para nenhum Pokémon adversário em uma luta um-a-um. Ele tem opções para causar dano decente, curar-se com velocidade de movimento aumentada e se retirar de uma luta perdida.

Eldegoss é uma das opções que a TiMi Studio oferece aos jogadores como um iniciante após limpar o tutorial. A maioria dos jogadores pode não escolher devido ao fato de Eldegoss ser um Pokémon mais novo, e jogar contra favoritos como Pikachu e Charizard não ajuda em nada.

Se você gosta de jogar de suporte e curar seus companheiros de equipe, no entanto, o tipo de Planta é uma opção incrível. E mesmo se você não escolher, você ainda pode comprar sua Unite License na loja por 6.000 Aeos Coins, ou 345 Aeos Gems, já que Eldegoss conta como um suporte de nível iniciante.

Aqui está a melhor construção que você pode usar como padrão para Eldegoss se você planeja segurar a linha de defesa e apoiar seus companheiros de equipe, pois eles provavelmente passarão por cima de suas cabeças durante o combate.

Itens

Held Itens

Shell Bell

Eldegoss frequentemente causará dano passivo com Pollen Puff, especialmente quando se trata de ondas maiores de Pokémon selvagens ou lutas de equipe. O Shell Bell garante que você será capaz de curar uma base de 45 HP ao lançar ataques especiais, mais uma porcentagem adicional desse atributo. Essa quantidade pode aumentar quando você pegar o Cotton Guard e se tornar mais difícil de derrubar no geral.

Alternativamente, Leftovers funciona tão bem neste local se você não se sentir confortável no meio do combate ou se estiver optando por uma estratégia mais passiva.

Exp. Share

Esta pode ser uma das únicas opções que utilizam o Exp. Share em todo o seu potencial agora, já que você provavelmente estará focado em ficar para trás e se curar e não receberá tanto XP. Você provavelmente será o nível mais baixo em sua equipe, então isso lhe dará um fluxo constante de XP, contanto que você esteja no topo de sua escala de nível e não desperdice esse bônus.

Se você não sente que está atrasado em níveis com frequência, pegar o Rocky Helmet ou Focus Band para aumentar suas defesas ou fornecer um pouco de dano é uma boa opção reserva.

Buddy Barrier

Já que você está jogando principalmente no modo suporte como Eldegoss, a Buddy Barrier dá a você e ao companheiro de equipe próximo com o menor HP um escudo temporário. Isso é ótimo para marcar pontos: não apenas você pode potencialmente tirar você e seu parceiro de rota de uma situação complicada, mas também pode usá-lo ofensivamente e avançar para marcar um ponto, mesmo quando sob pressão.

Assim como os outros itens, Eldegoss é flexível e pode usar muitos Held Itens de maneira eficaz. Aeos Cookies é um bom substituto aqui se você acha que é melhor marcando gols do que cronometrando seu Unite Move.

Battle Itens

Potion

A maioria dos jogadores apenas mantém a Potion padrão para ter certeza de que você pode viver alguns golpes extras ou sobreviver em combate por tempo suficiente para usar seus maiores ataques de cura que estão em tempo de recarga. Funciona bem em quase todas as situações, especialmente se você tiver companheiros de equipe que podem mantê-lo seguro.

Eject Button

Se você não pode (ou não quer) contar com seus companheiros de equipe para evitar que você seja imobilizado, o Eject Button permite que você avance em segurança ou até mesmo avance e potencialmente salve um colega de equipe com algumas curas. O utilitário extra torna o Eject Button uma escolha sólida.

Ataques

Nível Um: Leafage

Mesmo que Eldegoss seja um suporte, não há razão para começar com Synthesis em vez de Leafage. Ir para a ofensiva logo no início pode ajudar o companheiro de equipe na rota com você a derrotar o Pokémon selvagem mais rapidamente, o que lhe renderá algum XP e o levará ao ataque de cura mais rapidamente de qualquer maneira.

Nível Quatro: Pollen Puff

Assim que você evolui de Gossifleur para Eldegoss, Leafage pode se tornar Pollen Puff ou Leaf Tornado. Ambos têm seus usos, mas o Pollen Puff causa dano aos oponentes e cura seus companheiros de equipe em uma área bem ampla. É especialmente bom para lutas de equipe e grupos de eliminação de Pokémon selvagens.

Upgrade (Nível 11): Enquanto anexado a eles, os Pokémon oponentes sofrem danos ao longo do tempo, enquanto os aliados sofrem menos danos.

Nível 6: Cotton Guard

Obter um reforço de defesa é uma coisa, mas fazê-lo ao mesmo tempo que cura seus companheiros de equipe e aumenta sua defesa é bom demais para deixar passar. Depois de conseguir esse ataque, você provavelmente se tornará o ponto focal dos emboscadores inimigos e o primeiro a se concentrar em uma luta em equipe, então a capacidade de sobrevivência extra ajuda consideravelmente.

Upgrade (Nível 13): Aumenta a velocidade de movimento do usuário ao usar este movimento.

Nível Nove: Cotton Cloud Crash

O Unite Move de Eldegoss lhe dá muita utilidade. Ativar o Cotton Cloud Crash torna o Pokémon inalvejável, então você pode usá-lo facilmente como uma opção de fuga se o inimigo o imobilizar após uma emboscada ou avanço que deu errado. Se você clicar no movimento novamente, Eldegoss caíra, deslocando os inimigos, causando algum dano e curando seus aliados na área de efeito bastante grande.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de julho.