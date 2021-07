Melhores Itens e Ataques para Cramorant em Pokémon UNITE

Vença com facilidade.

Os treinadores podem jogar como vários Pokémon em Pokémon UNITE, mas poucos são tão poderosos quanto Cramorant. Os jogadores estão subindo nas Ranqueadas com este Pokémon por causa de sua considerável quantidade de dano de seus ataques, um dos mais diversos no jogo.

Se você está lutando para entender o que usar no Cramorant, aqui está nossas opções para o Cramorant que tira proveito de suas habilidades únicas para derrotar seus oponentes.

Itens

Held Itens

Shell Bell: Considerando quantos ataques especiais você usará, você não deve subestimar a quantidade de cura que Shell Bell pode oferecer.

Spc. Atk. Specs: Um item permanente de aumento de Ataque Especial após marcar um gol fará com que você destrua Pokémon inimigos com facilidade.

Buddy Barrier: Este item pode permitir que você consiga um ataque extra devido aos escudos aumentados ao usar sua habilidade Unite. Os escudos extras também podem ajudar na sobrevivência, já que usar a ult o mantém no lugar.

Battle Item

Eject Button: O Eject Button é o lugar certo quando você precisa entrar ou sair rapidamente, ou apenas quer abrir caminho com estilo. É bom demais para não pegar.

Ataques

Nível quatro: Air Slash

Embora Hurricane possa parecer uma opção melhor para novos jogadores, aqueles que dedicam tempo ao Air Slash se beneficiam muito de seu poder absoluto. Você também obtém um mini avanço, o que pode ser útil.

Nível sete: Surf ou Dive

A escolha entre Surf e Dive depende do estilo de jogo. Se você estiver atrás ou nivelado com um inimigo, o Surf tem uma grande área de dano de efeito que recarrega Prey enquanto diminui a velocidade do oponente. Se você estiver à frente, por outro lado, o Dive pode permitir que você carregue o jogo, desde que você consiga usar o dano de Air Slash.

Nível nove: Gatling Gulp Missile

Essa habilidade funciona melhor em lutas de equipes de longe, onde ninguém pode chegar ao Cramorant. Usar essa habilidade sozinha pode ser perigoso se você não garantir um abate. Há uma grande recompensa se você conseguir um bom tiro com Gatling Gulp Missile, mas certifique-se de cancelá-lo e sair do perigo, se necessário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 24 de julho.