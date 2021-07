Melhores Itens e Ataques para Cinderace em Pokémon UNITE

O mais novo Pokémon inicial do tipo Fogo introduzido em Sword & Shield, Scorbunny, Raboot e Cinderace, chegou ao Pokémon UNITE. Esses Pokémon rápidos juntam-se à lista de muitos outros rostos familiares na primeira abordagem do Pokémon em um MOBA.

Embora esses Pokémon sejam classificados como Atacantes de nível novato, eles não estão disponíveis imediatamente para os jogadores usarem em Unite Battles. Os jogadores podem comprar Cinderace na loja por 8.000 Aeos Coins ou esperar para receber o Pokémon como parte do bônus de login de boas-vindas no dia oito.

O foco da linha Scorbunny em ataques à distância rápidos torna-o um dos melhores Pokémon em causar danos extensos a oponentes à distância, bem como escapar de lutas que podem não estar a seu favor. Como a maioria dos Pokémon em UNITE, o potencial máximo de um personagem é trazido à tona na evolução final do Pokémon, e Cinderace não é exceção a isso.

Esta é a melhor opção para o Cinderace que o ajudará a realçar o poder ígneo deste Pokémon:

Held Item

Imagem da Pokémon Company

Muscle Band

A Muscle Band permite que Cinderace leve seu dano já consistente para o próximo nível. Cinderace é um Pokémon único em UNITE, já que cada terceiro ataque básico causa mais dano (como com todos os outros Pokémon) e sua habilidade Blaze aumenta um ataque adicional após usar uma habilidade. Portanto, um item como a Muscle Band que aumenta o ataque de Cinderace permite que ela cause um dano tremendo em quase todos os ataques.

Scope Lens

Outro componente chave da habilidade Blaze de Cinderace é que quando seu HP é menor que a metade, sua taxa de acerto crítico é aumentada. O Scope Lens faz com que acertos críticos causem ainda mais danos. Quando combinado com o aumento da taxa de acerto crítico de Blaze, Cinderace pode facilmente obter a vantagem em lutas que podem parecer impossíveis de vencer.

Leftovers

Um dos maiores contratempos do Cinderace é a falta de sustentação. Quando estiver com pouco HP, não há muito que ele possa fazer além de fugir, voltar para a base ou pegar um Sitrus Berry. Felizmente, o Leftovers fornece a Cinderace um pouco da ajuda de que ela precisa desesperadamente, especialmente se for sozinho, sem a ajuda de um Pokémon Suporte ou Defensor. Com Leftovers, Cinderace irá restaurar um pouco de HP quando não estiver em batalha, garantindo que está pronto para atacar mais uma vez.

Battle Item

Imagem da Pokémon Company

X Attack

Para maximizar a quantidade de dano de Cinderace, o X Attack é sua melhor opção no espaço de Battle Item. A cada 40 segundos, Cinderace terá acesso a este item que aumenta ainda mais seu ataque por alguns segundos, permitindo que você derrube oponentes em tempo recorde. Com outros itens poderosos como a Muscle Band e Scope Lens à disposição de Cinderace, o X Attack estende ainda mais o dano total de Cinderace. Embora uma Potion ou Eject Button possam parecer adequados para este Pokémon, o baixo HP e a capacidade de sobrevivência de Cinderace tornam o foco no dano ainda mais necessário.

Ataques

Screengrab por meio da Pokémon Company

Nível um: Ember

Embora Low Sweep ofereça mobilidade extra a Scorbunny, seu dano é pequeno em comparação com Ember. Ember também é um ataque à distância, permitindo que Scorbunny cuide do Pokémon selvagem no caminho para o objetivo mais externo com facilidade, além de oferecer um ataque para atingir oponentes que se aventuram muito perto.

Nível sete: Blaze Kick

O movimento característico de Cinderace é Pyro Ball, mas Blaze Kick oferece muito mais utilidade para o Pokémon. Ao usar Blaze Kick, Cinderace pula no alvo, queima-o e se coloca ao alcance para causar mais danos com ataques básicos. No nível 11, Blaze Kick também aumenta a velocidade de ataque de Cinderace por um curto período, permitindo que lance uma rajada de bolas de fogo nos oponentes para esgotar rapidamente seu HP.

Nível oito: Feint

Feint é um dos movimentos mais fortes e situacionais em Pokémon UNITE. Ao usar este movimento, Cinderace se torna temporariamente invencível e ganha uma pequena explosão de velocidade de movimento. Se cronometrado corretamente, Feint pode ser usado para evitar qualquer dano vindo dos oponentes, incluindo ataques Unite que infligem dano de uma vez só. Se você dominar o Feint, descobrirá que Cinderace quase sempre terá a vantagem nas lutas um contra um no final do jogo.

Nível nove: Blazing Bicycle Kick

O movimento Unite de Cinderace, Blazing Bicycle Kick, arremessa uma bola de fogo gigante nos oponentes que explode causando danos massivos em uma área de efeito. Depois de usá-lo, Cinderace ganha uma pequena explosão de velocidade de movimento que permite que ele alcance rapidamente qualquer oponente que possa ter escapado da explosão. Ao contestar objetivos essenciais como Rotom e Zapdos, usar este movimento para esgotar rapidamente o HP de seus oponentes é fundamental, permitindo que você e seus companheiros de equipe tenham a vantagem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 23 de julho.