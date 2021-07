Melhores Itens e Ataques para Charizard em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE é a primeira aventura da Nintendo no espaço de jogos MOBA e, desde o lançamento, o jogo oferece aos jogadores uma grande variedade de escolha quando se trata de personagens no jogo.

No lançamento, UNITE possui 20 personagens com muitos favoritos dos fãs para escolher, incluindo Charizard, o personagem mais popular do jogo no momento da escrita. O Pokémon do tipo Fogo é um lutador de longo alcance que possui uma variedade de movimentos poderosos que podem ser usados ​​à distância.

Para muitos jogadores, o lançamento de Pokémon UNITE para Switch foi a primeira vez que eles tiveram uma experiência prática com o jogo. Esta é a melhor opção para Charizard para alcançar a vitória.

Melhores Itens e Ataques para Charizard no Pokémon UNITE

Screengrab via Nintendo

Itens

Held Item

Imagem via Nintendo

Float Stone: Quando se trata de Charizard, o aspecto mais fraco da espécie é sua falta de mobilidade. A Float Stone é a escolha perfeita, adicionando velocidade de movimento e aumentando o dano de ataque do Pokémon.

Wise Glasses: O segundo Held Item a ser levado são os Wise Galsses, que fornecerão a Charizard algum dano de ataque especial extra para complementar seu kit.

Muscle Band: Para o terceiro Held Item, você pode levar uma Muscle Band. Isso concede a Charizard um bônus de dano contra inimigos com muita Vida.

Item de batalha

X Attack: Assim que chegar ao nível sete do Treinador, você terá acesso ao X Attack. Pode ser extremamente valioso para Charizard, concedendo dano extra para ataques básicos e habilidades.

Eject Button: ao atingir o nível 11, você pode usar um dos itens de batalha mais comuns do jogo, o Eject Button. Isso concede a Charizard alguma mobilidade muito necessária que pode ser usada para uma rápida fuga do combate.

Ataques

Screengrab via Nintendo

Nível um: Flame Burst

No nível um, sua decisão não faz uma grande diferença, pois você terá acesso ao outro movimento no nível três, mas Flame Burst é sua melhor opção, pois concede outro poderoso ataque à distância para Charizard usar.

Nível cinco: Flamethrower

Charizard está no seu melhor quando está ao alcance, então Flamethrower é melhor do que Fire Punch. Você obterá um ataque melhorado que pode lançar rajadas de fogo de alto dano à distância.

Nível sete: Fire Blast

As habilidades finais que você pode escolher são Fire Blast e Flare Blitz. Fire Blast é a melhor opção, pois complementa melhor o kit de longo alcance de Charizard.

Nível 9: Seismic Slam

No nível nove, você obterá sua Ultimate, Seismic Slam, que suspende Charizard no ar antes de lançá-lo para baixo para causar dano elevado a um inimigo alvo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de julho.